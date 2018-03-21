Ученые предупредили о новом катаклизме, который угрожает планете

Несмотря на риски, которые ожидают человечество в 2018 году, под конец 21 столетия человечество может столкнуться с новым катаклизмом. Из-за таяния гигантского ледника уровень моря поднимется на три метра. Это грозит катастрофическими последствиями для цивилизации.

Австралийская экспедиция сообщила, что ледник Тоттена тает значительно быстрее других антарктических льдов. По словам экспертов, он на полтора градуса теплее всех остальных прибрежных ледников Антарктиды, передает Хроника.инфо

В 2017 году стало известно, что Тоттен лежит на воде, а не покоится на материке. Судя по всему, скорость его таяния будет стремительно увеличиваться.

Более того, ученые выяснили, что основание ледника размывает теплая соленая вода Индийского океана. Через гигантские пещеры в материке Антарктиды она проникает на сотни километров вглубь под толщу ледника. По словам специалистов, в будущем огромный ледник будет подвержен изменениям климата в значительно большей мере, чем считалось.

По данным американского ведомства NASA, с 2002 года по настоящее время Антарктика теряла 125 миллиардов тонн льда каждый год, что ежегодно поднимало уровень мирового океана на 0,35 миллиметра.С 1900 года уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров, а к концу 21-го века поднимется на метр или более, поэтому изучение ледников Антарктиды имеет огромное значение.

Напомним, ранее сообщалось, к чему приведет глобальное потепление через 25 лет.

О смертоносном наводнении бушующем на юге Таиланда, смотрите на видео ниже:



