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Ученые рассчитали, когда Солнце полностью потухнет

Уже через некоторое время звезда выгорит и превратится в пыль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:34
Жизнь на планете прекратится. Фото: topoboi
Жизнь на планете прекратится. Фото: topoboi

Уже через 5 млрд лет Солнце выгорит и превратится в огромное кольцо межзвездного газа и пыли, которая будет излучать свет. Так считает команда международных ученых, исследовав будущее вселенной с помощью новой компьютерной модели.

Так, когда Солнце погаснет, образуется гигантская планетарная туманность, которую будет заметно за миллионы световых лет из ближайших галактик.

Исследователи называют Солнце — обычной звездой. У нее средние размеры и просуществовав 5 миллиардов лет, осталось еще столько же. Если закончится водород в ядре звезды, тогда и наступит ее конец.

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Начнутся ядерные реакции извне коры, солнце разбухнет до размеров красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Затем, Солнце потеряет примерно половину своей массы, поскольку внешние слои вздуваются со скоростью около 20 километров в секунду.

Нагретое ядро начнет излучать ультрафиолетовый свет и рентгеновские лучи, внешние слои будут ловить и превращать в сияющее кольцо плазмы. Планетарная туманность будет сиять около 10 000 лет.

Планета Земля может уцелеть после смерти Солнца, но жизнь на ней прекратится за долго до этого. Пройдет много лет и звезда будет светить ярче.
И уже через 2 миллиарда лет температуры излучения будет достаточно, что бы океаны на нашей планете закипели, считают ученые.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже:

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Источник: facenews.ua

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