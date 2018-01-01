Ученые рассказали, как узнать продолжительность своей жизни

Чтобы прийти к сенсационному выводу, ученым США пришлось в течение 8 лет наблюдать за исследуемой группой

Продолжительность жизни можно вычислить. Фото: pixabay

Американские ученые провели уникальное исследование, рассказав людям способ определения продолжительности своей жизни. Узнать примерный час смерти человеку помогут его родители.

Точным ориентиром для определения продолжительности жизни американские исследователи назвали наследственность. Посмотрев на количество прожитых родителями лет, человек с большой долей вероятности может приписать себе аналогичную по времени продолжительность жизни.

Чтобы прийти к сенсационному выводу, ученым США пришлось в течение 8 лет наблюдать за исследуемой группой, состоящей из более чем 150 000 людей в возрасте от 55 до 73 лет.

Теперь эксперты с уверенностью заявляют, что люди, чьи родители прожили дольше 70 лет, имеют на 17% больше шансов повторить продолжительность их жизни, чем наследники, чьи предки пошли на тот мир к 70-летнему юбилею.

Дальше – больше. Отгуляв 100-летие одного из родителей, человек повышает свои шансы дожить до 70 лет на 68%. Также американские исследователи установили привилегии детей долгожителей на 7% реже болеть раком и на 20% реже сталкиваться с болезнями сердечно-сосудистой системы.

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