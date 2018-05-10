Ученые рассказали, почему вам так не нравится звук собственного голоса

Ваша речь, записанная на аудионоситель, демонстрирует то, как на самом деле звучит ваш голос

Иногда слышать себя довольно непривычно. Фото: pixabay

Если вы, однажды услышав запись своего голоса, подумали: "Неужели это я говорю?" — вряд ли вы единственный. Люди постоянно слышат свою речь, но почему же тогда удивляются ее звучанию со стороны? Ответ предельно прост: когда вы говорите, вы слышите не то же самое, что другие.

Доктор Йель Коэн, директор Центра слуховых наук в Медицинской школе Университета Пенсильвании, подтверждает, что ваша речь, записанная на аудионоситель, демонстрирует то, как на самом деле звучит ваш голос, передает Live Science.

Виновниками расхождения в восприятии являются три маленькие слуховые косточки, расположенные в среднем ухе. Они играют ключевую роль в обработке звуков: молоточек, наковальня и стремечко передают звуковые колебания из наружного уха во внутреннее, одновременно усиливая их. Далее из внутреннего уха шум попадает в улитку, где преображается в электрическую энергию, которая доставляет все воспринятые вами данные клеткам вашего мозга. Таким образом звук претерпевает сложнейшую обработку, прежде чем вы осознаете то, что слышите.

Мозг проделывает грандиозную работу по фильтрации и интерпретации звука. Обработка акустической информации с помощью вибрации слуховых косточек называется костной проводимостью уха, а обработка звуковых волн в наружном слуховом проходе — воздушной проводимостью. Всякий раз, когда мы говорим вслух, наш мозг принимает оба типа обработанной информации, чтобы осознать поступивший и изданный звук.

При этом наш собственный голос всегда звучит громче (из-за близкого расположения речевого и слухового аппаратов) и косточки вибрируют интенсивнее. В итоге процесс восприятия акустических данных "смешивает" звук, заставляя нас неверно воспринимать собственный голос, будто он звучит ниже, чем есть на самом деле. По этой причине некоторым людям, слушающим себя в записи, кажется, что они не в меру писклявы.

"Представьте, что в течение полугода у вас не было зеркала, вы не имели представления о своем внешнем виде и вдобавок растолстели. И вдруг перед вами поставили зеркало: вы будете в шоке. То же самое с голосом", — пояснил Коэн.

Негативная реакция на открывшуюся правду объясняется тоже довольно просто: мы часто думаем, что знаем о себе все, и расстраиваемся, выяснив, что ошибались. Но все не так плохо: исследования показывают, что люди, которые слышат свой голос со стороны в режиме реального времени (например, произнося что-либо в микрофон), способны преднамеренно изменять тембр.

Понимание того, как вы звучите, может помочь вам изменять тональность вашей речи в зависимости от ситуации и окружения, убрать акцент, или приобрести его, или замедлить скорость речи. Но кое-что в голосе вряд ли изменится — это ритм,сопровождающий отрезки речи и отвечающий за ее мелодичность. Он зависит от среды и воспитания, и, как правило, им очень сложно манипулировать.

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