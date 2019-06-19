Ученые разгадали секрет жалобного "щенячьего взгляда"

Характерный милый взгляд "щенячьих глазок" развился у собак благодаря людям

Взгляд собак подсознательно заставляет людей проявить к ним заботу Фото: Unsplash

Эволюция человека привела к появлению у собак более выразительного взгляда. Как выяснили ученые из британского Портсмутского университета, у псов на протяжении миллиона лет развилась специальная мышца, которая формирует знаменитый "щенячий взгляд", от которого тают сердца многих людей. Что характерно, волки не способны так манипулировать эмоциями людей из-за ее отсутствия.

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Обнаруженная мышца позволяет собакам приподнять внутреннюю "бровь" так, что их взгляд становится более выразительным. Эта гримаса делает псов более привлекательными, чем-то похожими на детей, жалобный взгляд которых подсознательно заставляет людей проявить заботу.

Специальная мышца над глазом у собак делает их взгляд более "человечным" Фото: phys.org

Чтобы проверить это на практике, ученая-биолог Джулиана Камински с коллегами сняла на видео, как собаки взаимодействуют с незнакомцами в приюте, чтобы увидеть, какие факторы влияют на их привлекательность для будущих владельцев.

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Ученые проанализировали 6 собак и 4 серых волка, чтобы сравнить их лицевые мышцы. У собак движение бровей осуществляется мышцей внутренней брови – у 5 из 6 собак была эта мышца. Данному мышечному движению дали название AU101. У волков она выражена лишь отдельным скоплением волокон, а у собак развилась в полноценную мышцу, помогающую им выживать при общении с человеком. Единственным исключением оказался сибирский хаски – древняя порода, более тесно связанная с волками.

Напомним, что ранее фотограф показал невероятное сходство людей и собак. Также ученые нашли сходство между полнотой у людей и собак.

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