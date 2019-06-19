Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые разгадали секрет жалобного "щенячьего взгляда"

Характерный милый взгляд "щенячьих глазок" развился у собак благодаря людям

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:34
Взгляд собак подсознательно заставляет людей проявить к ним заботу
Взгляд собак подсознательно заставляет людей проявить к ним заботу
Фото: Unsplash

Эволюция человека привела к появлению у собак более выразительного взгляда. Как выяснили ученые из британского Портсмутского университета, у псов на протяжении миллиона лет развилась специальная мышца, которая формирует знаменитый "щенячий взгляд", от которого тают сердца многих людей. Что характерно, волки не способны так манипулировать эмоциями людей из-за ее отсутствия.

Смотрите также в сюжете о том, как собака спасла щенков и стала звездой Интернета:

Обнаруженная мышца позволяет собакам приподнять внутреннюю "бровь" так, что их взгляд становится более выразительным. Эта гримаса делает псов более привлекательными, чем-то похожими на детей, жалобный взгляд которых подсознательно заставляет людей проявить заботу.

Специальная мышца над глазом у собак делает их взгляд более "человечным"
Специальная мышца над глазом у собак делает их взгляд более "человечным"
Фото: phys.org

Чтобы проверить это на практике, ученая-биолог Джулиана Камински с коллегами сняла на видео, как собаки взаимодействуют с незнакомцами в приюте, чтобы увидеть, какие факторы влияют на их привлекательность для будущих владельцев.

Читайте также
Ученые объяснили, с чем связана ревность собаки

Ученые проанализировали 6 собак и 4 серых волка, чтобы сравнить их лицевые мышцы. У собак движение бровей осуществляется мышцей внутренней брови – у 5 из 6 собак была эта мышца. Данному мышечному движению дали название AU101. У волков она выражена лишь отдельным скоплением волокон, а у собак развилась в полноценную мышцу, помогающую им выживать при общении с человеком. Единственным исключением оказался сибирский хаски – древняя порода, более тесно связанная с волками.

Напомним, что ранее фотограф показал невероятное сходство людей и собак. Также ученые нашли сходство между полнотой у людей и собак.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ему 40 тысяч лет: обнародован снимок древнего зверя Это невероятно! Ученый показал фото животных в Чернобыле Перепутала с собакой: певица притащила в дом медведя (видео) Сопереживают: ученые выяснили удивительный факт про собак
животные собаки ученые эволюция волки мышца взгляд
Источник: Newscientist
Реклама

Новости партнеров

Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира
Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Популярные статьи

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

16 июняEvents

Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

16 июняТехно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Новости партнеров

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении
Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Свекольник на кефире классический холодный суп
Свекольник на кефире классический холодный суп
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь