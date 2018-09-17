Ученые "разрушили" один из главных законов физики

Ученые пока не могут однозначно сказать, насколько открытие повлияет на современную физику в целом

Результаты исследований заставят переписать учебники по квантовой физике. Фото: Collective Evolution

Специалисты по квантовой физике обнаружили, что закон излучения Планка не работает в малых масштабах.

В США специалисты по квантовой физике смогли опровергнуть закон, который не подвергался сомнениям более 100 лет. Речь идет о законе излучения Планка, который описывает тепловое излучение в наномасштабах.

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Физикам удалось провести эксперимент, работает ли на самом деле этот закон в малых масштабах. Для этого они взяли две мембраны из нитрида кремния, толщиной всего 0,5 микрон, нагрели одну из них и провели измерения на другой.

Измерения показали, что наноразмерные объекты обмениваются тепловой энергией гораздо эффективнее, чем предсказывают все теоретические модели.

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"Согласно этому закону мы должны были получить конкретно предсказанную степень передачи энергии между объектами. Но измерения показали, что для крайне малых объектов эта степень превышает теоретические показатели в сотни раз", — прокомментировал Мумтаз Казилбаш, один из авторов эксперимента.

Ученые пока не могут однозначно сказать, насколько открытие повлияет на современную физику в целом. Новые результаты исследования не отменяют полностью закон Планка, но у него есть ограничения в применимости, которые нужно уточнять.

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Напомним, что ранее астрономы сделали сенсационное открытие – на Юпитере обнаружили воду. А на прошлой неделе прошла церемония вручения Шнобелевской Премии 2018, где ученому вручили премию за определение мухи в бокале вина по запаху.