Ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле

Первый предок всех живых существ на Земле жил 4 миллиарда лет назад

Возраст ДНК оказался старее на 200 миллионов лет. Фото: Viral Novelty

Ученые Университета Бристоля решили уточнить возраст жизни на Земле используя самые точные методы, доступные науке. Для этого исследователи использовали метод "молекулярных часов" – он позволяет просмотреть изменения в ДНК на протяжении миллиардов лет.

Суть метода в том, что изменения в ДНК накапливаются с примерно одинаковой скоростью и, отследив их историю, можно с максимальной точностью оценить время, прошедшее с момента формирования тех или иных групп организмов.

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Ранее возраст жизни на Земле оценивали в 3,7 миллиардов лет. Полагаясь на этот факт, ученые считали, что жизнь на нашей планете возникла лишь спустя 800 миллионов лет после формирования Земли. Оценку позволили составить осадочные породы формации Исуа (юг Гренландии), внутри которых нашли остатки древних организмов – осадочных пород древнее Исуа на Земле пока не нашлось.

По результатам новых исследований ученых из Бристоля, самое древнее существо, бывшее предком всех дальнейших форм жизни, от человека до кишечной палочки, жило примерно 3,9 миллиарда лет назад, что на 200 миллионов раньше, чем было доказано ранее. Вероятнее всего, это была простейший организм в виде безъядерной клетки (прокариоты). А первые ядерные одноклеточные организмы появились относительно недавно – 1,8 миллиардов лет назад.

Напомним, что ранее на поверхности Марса обнаружен древний артефакт с Земли, а на краю Солнечной системы обнаружили нечто невероятное.