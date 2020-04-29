Ученые сделали сенсационное заявление о девятой планете Солнечной системы

Астрономы сходятся во мнении, что девятой планеты Солнечной системы просто не существует, но надежда все равно остается

Как известно любому школьнику, в Солнечной системе насчитывается восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Девятой планетой до 2006 года считался Плутон, но астрономы лишили ее такого звания, поскольку за задворках нашей планетной системы были найдены другие объекты крупнее его, но все они являются просто планетоидами. Однако орбиты объектов за Нептуном загадочным образом движутся по хаотичным орбитам, что намекало на существование крупной девятой планеты, возможно даже Нибиру.

Ученые потратили десятки лет на поиски девятой планеты, но безрезультатно. Поэтому астрономическое сообщество сошлось во мнении, что планет в Солнечной системе все-таки восемь, а девятой просто не существует, и в этом вопросе можно ставить точку, пишет New Scientist.

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Астрономы из университета в Пенсильвании пытались найти доказательство существования девятой планеты с 2014 года путем объяснения возмущений орбит планетоидов близ пояса Койпера. Они утверждали, что на эти комические объекты может влиять гравитационное притяжение огромной планеты, масса которой в пять раз больше массы Земли. Другие пришли к выводу, что девятая планета — просто скопление астероидов, комет и других небольших небесных тел.

Ученые проанализировали данные, полученные при помощи визуального и инфракрасного обзора, проведенных в обсерватории в Чили. Ими было обнаружено 139 космических объектов в Солнечной системе. Эти небесные тела слишком крохотные, чтобы считаться "правильными планетами". Самое главное – не было обнаружено никаких свидетельств скопления каких-либо "крупных транснептуновых объектов" — небесных тел за пределами Нептуна.

Девятой планеты не существует Фото: Newscientist

В то же время ученые говорят, что для того, чтобы точно убедиться в том, что девятая планета не существует, нужно обыскать каждый кубический километр Солнечной системы, а сделать это крайне сложно. За прошедшие тысячу лет человечество только осознало, как планеты вращаются вокруг Солнца, и еще сотню лет понадобилось для открытия Урана и Нептуна. Так что, если девятая планета и существует, ее получится найти, возможно, только к 2099 году.

"Судя по нашим данным, существование девятой планеты стало еще более маловероятным, но принимая во внимание исследования других ученых, надежда, пусть и очень маленькая, но остается", — заявил астроном из университета Пенсильвании.

Напомним, что ранее ученые выказали предположение, что в Солнечной системе может скрываться черная дыра, которая является "девятой планетой". Также недавно телескоп Хаббл запечатлел удивительное событие в Солнечной системе.

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