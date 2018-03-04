Ученые случайно наткнулись на 1,5-миллионную колонию пингвинов

Американские биологи обнаружили в Антарктиде "мега-колонию" пингвинов Адели. По оценкам исследователей, она насчитывает примерно 1,5 миллиона особей.

Пингвины Адели (Pygoscelis adeliae) обитают в Антарктиде и являются одним из самых распространенных видов пингвинов. Эти птицы образуют колонии на побережьях континента и на близлежащих островах. С октября по февраль они выводят птенцов — самка обычно откладывает два яйца в гнездо из камней, а потом пингвины по очереди их высиживают в течение 32-34 дней. Пока один из родителей остается в гнезде (в среднем, около 12 дней), другой отправляется на охоту за мелкими рачками и кальмарами.

Пингвины Адели периодически мигрируют по побережью Антарктиды и соседним островам. По наблюдениям исследователей, популяция птиц на 70 процентов сократилась на западе Антарктического полуострова, но выросла в Восточной Антарктиде.

Некоторые ученые связываютперемещения пингвинов с изменениями климата, которые отражаются на протяженности ледников и толщине льда. Из-за изменений климата меняются и погодные условия: температура воздуха и количество осадков, а они, по-видимому, влияют на доступность еды.

Как считали исследователи, пингвины Адели исчезли с островов архипелага Денджер, который находится у оконечности Антарктического полуострова. Но в 2008-2009 годах экипаж проходящего мимо архипелага судна заметил несколько колоний птиц.

Американские биологи Хизер Линч (Heather Lynch) и Мэтью Шволлер (Mathew Schwaller) из университета штата Нью-Йорк в Стони Брук проанализировали спутниковые снимки островов и оценили численность колонии пингвинов Адели примерно в 400 тысяч особей.

В 2015 году группа биологов под руководством Хизер Линч изучила численность пингвинов с земли (они считали гнезда птиц "вручную" и анализировали их количество на панорамных снимках) и с помощью фотосъемки с беспилотников. Также исследователи проанализировали спутниковые снимки этого района и более ранние фотографии с воздуха. В результате авторы статьи насчитали 751,5 тысячи гнезд. С учетом того, что в каждом из них находится как минимум пара птиц, ученые оценили численность колонии в 1,5 миллиона особей.

По словам авторов исследования, это крупнейшая популяция пингвинов Адели на Антарктическом полуострове. Численность птиц на западе полуострова сократилась на 70 процентов, предположительно, из-за недавних изменений климата. При этом пингвины на островах Денджер, похоже не пострадали.

Ранее выяснилось, что очковые пингвины, обитающие в Южной Африке, иногда объединяются в команды для более успешной охоты. Такая тактика позволяет поймать вдвое больше рыбы.

Напомним, ранее ученые составили самое большое генеалогическое древо,

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