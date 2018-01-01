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Ученые случайно создали уникальное лекарство от простуды

В самом начале исследований специалисты планировали создать средство от малярийного плазмодия  

Administrator Site
Сегодня, 10:37
Открытие было сделано неожиданно. Фото: pixabay
Открытие было сделано неожиданно. Фото: pixabay

Химики из Британии случайным образом создали средство от простуды, которое можно принимать при любых симптомах. Таблетки воспрепятствуют проникновению вирусов в человеческий организм.

В самом начале исследований британские ученые планировали создать средство от малярийного плазмодия, который очень опасен для человека. Однако в ходе опытов с цепочками белка ученые случайно обнаружили вещество, которое действовало не против плазмодия, а против вируса человеческого организма.

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Фермент блокирует выработку вирусных клеток, таким образом, препятствуя заражению всего организма. Обнаружив это уникальное "лекарство", ученые потратили еще несколько месяцев, чтобы усовершенствовать его и довести до нужного состояния.

По версии исследователей, препарат является универсальным для любых заболеваний. В скором времени планируется приступить к испытаниям лекарства над человеческим организмом, и, возможно, человечество получит универсальное средство от болезни.

О том, почему ученые советуют пенсионерам осваивать новые профессии, смотрите на видео ниже:

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Источник: vistanews.ru
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