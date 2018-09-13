Ученые сообщили о новой опасности мобильных гаджетов

Голубой свет гаджетов может спровоцировать появление пятен на сетчатке глаза

Cмартфоны разрушают мозг, дисплеи излучают радиацию, а Wi-Fi провоцирует импотенцию. Это неполный перечень окончательно не подтвержденных страхов современного пользователя электронных устройств. Теперь ученые доказали, что голубой свет от мобильных может привести к бессоннице и даже, к слепоте.

Елена во вреде смартфонов убедилась на примере своей внучки.

"Это вообще ужасно, очень испугалась, когда врач сказала, что она смотрела на доску, я с ней ходила, она только видела первую строчку, только первую строчку – это 10%", - рассказывает Елена Коваль, руководитель общественной организации для незрячих "Окно в мир".

Кире – одиннадцать. Ее когда-то стопроцентное зрение упал наполовину всего за год электронного хобби. С тех пор, как родители подарили школьнице гаджеты на 10-летие.

Диагноз – близорукость. Назначение врача – специальные линзы и очки.

"До планшета я нормально видела доску. Сидела на самом последнем ряду на последней парте. А потом я начала видеть как-то все расплывчато", – рассказывает Кира Маленко.

Конечно, большое значение имеет генетика. Но не только она. На днях ученые из американского университета Толедо выяснили: голубой свет гаджетов может спровоцировать появление пятен на сетчатке глаза. Чтобы предотвратить это, маркетологи даже предлагают специальные очки.

Много шума в научном мире подняла работа австралийского оптиметриста. Профессор Скотт Род попытался выяснить причину эпидемии близорукости среди подростков, которую наблюдают сейчас в Японии и Южной Корее. Ответ вроде бы и на поверхности – там люди много времени проводят, уставившись в экраны. Но нет. Причина в другом.

На непропорциональное расширение зрачков, а именно так формируется близорукость, влияет, прежде всего, недостаток естественного освещения. Хотя этот механизм еще стоит исследовать, главный вывод: надо больше бывать на улице. И тогда никакие гаджеты не будут угрожать здоровью.

Ранее мы писали о том, как преодолеть опасную зависимость от смартфона.

Также эксперты рассказали, какие функции следует сразу же отключить в новом смартфоне.