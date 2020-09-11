Ученые создали 3200-мегапиксельную камеру, чтобы сфотографировать кочан капусты

Фотокамера содержит 189 отдельных датчиков, каждое из которых может снимать 16-мегапиксельные изображения

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC сделали первые в мире цифровые фотографии с разрешением 3200 мегапикселей. Полученные изображения были сделаны большой цифровой камерой, предназначенной для обсерватории имени Веры Рубин в Чили, которая сейчас находится на этапе строительства.

Сложно себе представить фотографию, содержащую 3,2 миллиарда пикселей. Согласно пресс-релизу SLAC, потребуется 378 телевизоров сверхвысокой четкости 4K, чтобы отобразить весь снимок в полном разрешении.

Полная фокальная плоскость цифровой камеры с разрешением 3200 мегапикселей Фото: Gizmodo

А теперь представьте, что эта сила будет применяться в астрономии. Как только обсерватория в Чили заработает, первая в мире 3200-мегапиксельная цифровая камера будет делать серию панорамных изображений всего южного неба раз в несколько дней на протяжении 10 лет.

Смотрите также в сюжете о том, как с неба упала телевизионная камера:

Этот проект, известный как "Наследие исследования пространства и времени", будет отслеживать движения миллиардов звезд и галактик для создания крупнейшего в мире астрономического фильма. Эта обсерватория следующего поколения готова пролить новый свет на формирование Вселенной, темной материи и темной энергии.

Но для того, чтобы проверить возможности фотокамеры, ученые решили проверить ее на практике. Первым объектом, который был взят для "позирования", оказался кочан капусты сорта романеско – разновидность брокколи. Таким образом был получен детальнейший снимок поверхности овоща.

Фотография кочана капусты в разрешении 3200 мегапикселей Фото: Gizmodo

Чтобы сделать высочайшего качества снимок, команда использовала крошечное отверстие размером 150 микрон для проецирования изображений на фокальную плоскость. Интересно, что фокальная плоскость должна быть охлаждена в камере криостата и понижена до -100 градусов по Цельсию, чтобы она работала должным образом.

Как проходила "фотосессия" капусты фотокамерой сверхвысокого разрешения Фото: Gizmodo

Фокальная плоскость, ширина которой составляет чуть более полуметра, содержит 189 отдельных датчиков, каждое из которых может снимать 16-мегапиксельные изображения. Каждый собирающий свет пиксель имеет ширину 10 микрон. Фокальная плоскость фотокамеры также суперплоская – ее размер составляет примерно 1/10 ширины человеческого волоса, что позволяет получать исключительно четкие и резкие изображения.

Разрешающая способность фотокамеры в 3200 мегапикселей Фото: Gizmodo

Характеристики этой цифровой камеры по современным меркам впечатляющие. При разрешении 3200 мегапикселей такая фотокамера способна различить мяч для гольфа на расстоянии 24 км, а его поле зрения достаточно велико, чтобы запечатлеть 40 полных лун. Телескоп с такой камерой сможет обнаруживать объекты в 100 миллионов раз тусклее, чем те, которые видны невооруженным глазом, что было бы похоже, как если бы человек пытался рассмотреть свечу на расстоянии в несколько тысяч километров.

Получить первые снимки неба ученые надеются в 2022 году, а сам проект "Наследие исследования пространства и времени" продлится до 2032 года.

Напомним, что ранее в этом году гигантский телескоп FAST начал искать жизнь во Вселенной. Также в начале 2020 года NASA отключила космический телескоп по изучению сверххолодной Вселенной.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться