Ученые создали 3200-мегапиксельную камеру, чтобы сфотографировать кочан капусты
Фотокамера содержит 189 отдельных датчиков, каждое из которых может снимать 16-мегапиксельные изображения
Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC сделали первые в мире цифровые фотографии с разрешением 3200 мегапикселей. Полученные изображения были сделаны большой цифровой камерой, предназначенной для обсерватории имени Веры Рубин в Чили, которая сейчас находится на этапе строительства.
Сложно себе представить фотографию, содержащую 3,2 миллиарда пикселей. Согласно пресс-релизу SLAC, потребуется 378 телевизоров сверхвысокой четкости 4K, чтобы отобразить весь снимок в полном разрешении.
А теперь представьте, что эта сила будет применяться в астрономии. Как только обсерватория в Чили заработает, первая в мире 3200-мегапиксельная цифровая камера будет делать серию панорамных изображений всего южного неба раз в несколько дней на протяжении 10 лет.
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Этот проект, известный как "Наследие исследования пространства и времени", будет отслеживать движения миллиардов звезд и галактик для создания крупнейшего в мире астрономического фильма. Эта обсерватория следующего поколения готова пролить новый свет на формирование Вселенной, темной материи и темной энергии.
Но для того, чтобы проверить возможности фотокамеры, ученые решили проверить ее на практике. Первым объектом, который был взят для "позирования", оказался кочан капусты сорта романеско – разновидность брокколи. Таким образом был получен детальнейший снимок поверхности овоща.
Чтобы сделать высочайшего качества снимок, команда использовала крошечное отверстие размером 150 микрон для проецирования изображений на фокальную плоскость. Интересно, что фокальная плоскость должна быть охлаждена в камере криостата и понижена до -100 градусов по Цельсию, чтобы она работала должным образом.
Фокальная плоскость, ширина которой составляет чуть более полуметра, содержит 189 отдельных датчиков, каждое из которых может снимать 16-мегапиксельные изображения. Каждый собирающий свет пиксель имеет ширину 10 микрон. Фокальная плоскость фотокамеры также суперплоская – ее размер составляет примерно 1/10 ширины человеческого волоса, что позволяет получать исключительно четкие и резкие изображения.
Характеристики этой цифровой камеры по современным меркам впечатляющие. При разрешении 3200 мегапикселей такая фотокамера способна различить мяч для гольфа на расстоянии 24 км, а его поле зрения достаточно велико, чтобы запечатлеть 40 полных лун. Телескоп с такой камерой сможет обнаруживать объекты в 100 миллионов раз тусклее, чем те, которые видны невооруженным глазом, что было бы похоже, как если бы человек пытался рассмотреть свечу на расстоянии в несколько тысяч километров.
Получить первые снимки неба ученые надеются в 2022 году, а сам проект "Наследие исследования пространства и времени" продлится до 2032 года.
Напомним, что ранее в этом году гигантский телескоп FAST начал искать жизнь во Вселенной. Также в начале 2020 года NASA отключила космический телескоп по изучению сверххолодной Вселенной.
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