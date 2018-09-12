Ученые создали пугающе реалистичного робота-ребенка для опытов (видео)

Механический гуманоид умеет выражать широкий спектр детских эмоций: смех, радость, удивление, плач, истерику

Робот имитирует внешний вид и внутреннее строение тела 5-летнего ребенка. Фото: gaumard.com

Компания Gaumard Scientific, известная своими передовыми технологиями в разработке роботов и сверхсовременных симуляторов, разработала роботизированного 5-летнего ребенка для врачей. Робот получил имя HAL.

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Механический гуманоид умеет выражать широкий спектр детских эмоций: смех, радость, удивление, плач, истерику и прочие. Он умеет даже переживать стресс и боль, а его части тела идентичны настоящим.

HAL имитирует широкий спектр эмоций Фото: gaumard.com

Идея разработки такого робота заключается в том, чтобы позволить студентам-медикам справляться со всеми проблемами: от вставки трахеальных трубок в горло пациента, до использования дефибриллятора, прежде чем они перейдут к реальной практике.

Компания Gaumard выпускает также роботов-младенцев Фото: Gaumard

Инженеры попытались максимально воссоздать роботизированного ребенка, идентичного настоящему. Поэтому внутри у него течет кровь, а когда он поранится, то его раны кровоточат. Молодые студенты-хирурги смогут практиковаться на HAL во время операций.

Благодаря эмоциональности и восприимчивости к боли, психологи смогут проверять на HAL свои техники лечения пациентов, а также учиться общаться с ними, чтобы не травмировать детскую психику. Хотя внешний вид робота получился жутковатым, словно персонаж из фильма ужасов "Чаки", так что вид такого гуманоида вполне может травмировать психику студента-медика.

Напомним, что ранее ученые дали роботу полную свободу и посмотрели, что он будет делать. Оказалось, что искусственный интеллект провел "отпуск" за видеоиграми и просмотром телевизора. А еще эксперт сделал неутешительный прогноз, что ждет человечество после глобальной роботизации.