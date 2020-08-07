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Ученые "увидели" предыдущую Вселенную до Большого взрыва

Сегодня, 08:35

Открытие американских ученых подтверждает гипотезу существования Большого отскока Вселенной

Что было до Большого взрыва? Этот вопрос волнует не только ученых, но и вообще всех любителей тайн и загадок. На этот счет даже существует несколько теорий. Однако астрофизики из Университета штата Пенсильвания решили математически воссоздать условия, которые предшествовали рождении Вселенной и смогли "заглянуть" в прошлое гораздо дальше, чем возникновение Большого взрыва и сингулярности.

Ученые использовали математические инструменты, с помощью которых они описали неоднородности реликтового космического излучения, которое возникло сразу после зарождения Вселенной. По мнению исследователей, их результаты подтверждают гипотезу Большого отскока. Согласно этой теории появление нашей Вселенной стало результатом распада некой "предыдущей". Результаты работы были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Смотрите также в сюжете о том, как отличить космическое тело от обычного камня:

На сегодняшний день общепринятой теорией образования Вселенной является теория Большого взрыва. Большинство ученых сходятся во мнении, что все началось с сингулярности, при которой материя и энергия были сжаты в одну маленькую точку. Затем произошел "взрыв" и космос раздулся до огромных размеров. Первые доли секунды этого взрыва называют инфляцией. Однако ученые до сих пор спорят о том, что было до сингулярности.

График эволюции Вселенной
График эволюции Вселенной
Фото: Naked-science

Как пояснили авторы, неоднородности реликтового излучения стали результатом неизбежных квантовых флуктуаций. Во время ускоренной фазы расширения они растянулись под воздействием силы тяжести, что и отражается в наблюдаемых неоднородностях.

С точки зрения теории осциллирующей Вселенной, Большой взрыв не был началом нашей Вселенной — она могла образоваться в результате стремительного сжатия – Большого отскока, породившего взрыв. Причем теория гласит, что рождение Вселенной и ее смерть происходит циклично. Если это действительно так, что мы с одинаковым успехом можем жить как в любой точке бесконечной последовательности возникающих Вселенных, так и, наоборот, в ее "первой итерации".

Напомним, что ранее астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной. Также телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса.

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Источник: The Astrophysical Journal
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