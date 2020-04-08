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Ученые увидели жуткие процессы в гигантской черной дыре: фото

Сверхмассивная черная дыра направляет на Землю мощные струи плазмы со скоростью, на 99,5% близкой к световой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:10

Черные дыры являются одними из самых больших загадок Вселенной. О них известно немного, но в последние годы ученые смогли добиться невероятных успехов по их изучению. После того, как телескоп Event Horizon (EHT) показал первый в истории снимок черной дыры, на днях он запечатлел жуткие процессы, которые происходят на их поверхности, – выброс гигантских плазменных струй в космическое пространство.

Для захвата этого изображения потребовалось 2,4 петабайта данных, но результаты оказались невероятными. Теперь EHT снова сделал достойное вложение в науку: ученым удалось запечатлеть дополнительные изображения черной дыры.

Фотография плазменных струй у черной дыры
Фотография плазменных струй у черной дыры
Фото: TechSpot

Свежие изображения показывают, как из черных дыр вырываются невероятно мощные струи плазмы, называемые "джетами". Видимые выше струи были зафиксированы с использованием технологии инфракрасной визуализации, и этот феномен вызван сверхмассивной черной дырой, "закручивающей" магнитные поля при вращении и поглощении вещества. Это вращение создает огромное количество энергии, а часть материала, поглощаемого черной дырой, неизбежно будет выброшена в космическое пространство, что приводит к образованию этих струйных образований. Самая яркая часть струи находится внутри черной дыры, а более тусклый "хвост" направлен наружу.

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Сверхмассивная черная дыра (известная как квазар) расположена в галактике на расстоянии 5 миллиардов световых лет от нас. Согласно The Guardian, квазар находится в созвездии Девы и выпускает две плазменные струи, одна из которых направлена к Земле, что облегчает наблюдение.

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По словам исследователей, джет движется со скоростью, примерно на 99,5% близкой к скорости света. Ученые все еще изучают полученные изображения и надеются использовать ценные данные, чтобы узнать больше о том, из чего состоят черные дыры, как они формируются и существуют.

Напомним, что ранее в галактике Млечный Путь обнаружили сверхбыструю звезду. Также ранее астрономы обнаружили загадочный источник гравитационных волн.

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Источник: space.com
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