Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые впервые увидели работу мозга вживую: видео

Исследователи использовали электронную микроскопию для восстановления набора нейронов в головном мозге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50

Впервые в истории науки ученые изобразили работу всего мозга настолько подробно на примере плодовой мушки дрозофилы, что им стали видны отдельные соединения (синапсы) между каждым нейроном в реальном времени. Полученная база данных изображений может помочь исследователям составить карту нейронных цепей, которые лежат в основе любого действия животного: обоняние, зрение, вкус и общего поведения.

Смотрите также в сюжете о главных тайнах главного органа человека – мозга:

"Этот набор данных является одной из самых важных вещей, которые произошли в нейробиологии в последние годы. Любой желающий в мире может загрузить полученный нами набор данных и лично определить, общаются ли какие-нибудь два нейрона между собой", – объясняет нейробиолог из Гарвардского университета Рэйчел Уилсон.

Мозг плодовой мухи, состоящий из 100 тысяч нейронов, является элементарным по сравнению с человеческим мозгом, состоящим из 100 миллиардов синаптических связей. Однако у такой мушки нашлась важная ценность для науки.

Читайте также
Ученые утверждают, что в силах вырастить человеческий мозг

"Дело в том, что некоторые системы в мозге дрозофилы, – например, те, которые отвечают за обнаружение и запоминание запахов – могут иметь общие принципы с человеческими", – говорит Дэви Бок, нейробиолог из исследовательского кампуса им. Джанлии в Медицинском институте Говарда Хьюза в Эшберне, штат Вирджиния.

Чтобы разобраться в особенностях отдельных синапсов, где сигнал от одного нейрона передается к другому, Дэви Бок и его коллеги использовали мощный электронный микроскоп, который позволяет рассмотреть гораздо более мелкие детали, чем традиционный световой микроскоп.

Читайте также
Еще один шаг к бессмертию: искусственно удалось омолодить мозг и все его функции

Мозг мушки впитали в специальный раствор, содержащий тяжелые металлы, которые связываются с мембранами нейронов и с белками в синапсах. Ученые объясняют, что это сделало мозг похожим на кусок "сэндвича", где темные области является внешними, а белые – внутренними. Затем при помощи алмазного ножа мозг разрезали примерно на 7000 кусочков, каждый из которых был поражен пучком электронов из микроскопа для создания изображения.

Для этого потребовалась камера, способная захватывать 100 кадров на секунду, роботизированная система для подгонки каждого среза мозга с нанометровой точностью и программное обеспечение для сшивания 21 миллиона изображений в одно бесшовное видео. Результатом является реконструкция, которая позволяет исследователям в подробностях рассмотреть особенности работы каждого отдельного синапса.

Читайте также
Зомби существуют: мертвый мозг вернули к жизни

Если командам исследователей по всему миру удастся составить полную схему работы мозга мухи, им потребуется объединить эту информацию с другими технологиями, которые регистрируют активность мозга живых мух, а затем сопоставить их. Говард Хьюз отмечает, что сила связей между нейронами меняется в зависимости от контекста и времени. "Я изучал организмы разны животных в течение 30 лет, и мы только приоткрыли завесу тайн работы нервной системы живых организмов", – говорит нейробиолог Корнелия Баргманн из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее мы составляли ТОП-5 странных мировых феноменов в науке. Также ранее ученые нашли объяснение тому, почему темная материя не убивает людей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Астрономы зафиксировали "космические роды" во Вселенной Илон Маск научит человечество телепатии В Херсоне ученые разводят экзотических моллюсков Самолеты медленно убивают атмосферу – ученые
наука животные ученые мозг муха микроскоп
Источник: Sciencemag
Реклама

Новости партнеров

Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?
Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?
15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
Ученые рассказали, кому не стоит становиться веганом
Ученые рассказали, кому не стоит становиться веганом
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способа приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Новости партнеров

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь