Ученые встревожены странным сейсмическим сигналом

Волны регистрировались на протяжении 20 минут по всему миру, но объяснения им пока нет

Ученые не могут назвать точный источник сигналов. Фото: wikipedia.org

В Индийском океане ученые зафиксировали странные сейсмические сигналы, происхождение которых не могут объяснить. Волны фиксировались многими сейсмическими станциями во многих частях света от Мадагаскара до Канады на протяжении 20 минут.

Анализ показал, что источник сигналов находится у острова Майотта между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки, однако никаких землетрясений в этом регионе зарегистрировано не было.

Источник сигналов находится у острова Майотта Фото: Google Maps

Исследователи сперва грешили на массовый сбой сейсмографов, однако это не подтвердилось – аппаратура работала исправно.

Ученые из Франции предположили, что колебания были вызваны перемещением магмы под вулканическим островом, что и вызвало сейсмические волны, но эту гипотезу отвергают исследователи из Индии. Также была выдвинута версия "медленного землетрясения" —сейсмический процесс, при котором все смещения в земной коре происходят с гораздо меньшей скоростью, чем при землетрясении обычном.

Вероятнее всего источником сигналов мог быть подводный вулкан Фото: telegraph.co.uk

Более вероятная теория гласит о том, что ученые зафиксировали извержение подводного вулкана, который еще не был зарегистрирован международным научным сообществом. Чтобы дать более ясный ответ на загадку странных сейсмических сигналов, необходимо провести геологическое исследование дна океана.

Напомним, что ранее астрономы зафиксировали 20 внеземных сигналов и не могут их объяснить. Также мы сообщали, что на Луне найден таинственный вход в подземелье.