Ученые выяснили, как рост человека влияет на отношения
Общие интересы, секс и любовь не всегда делают людей счастливыми
На комфорт в отношениях может влиять разница в росте пары. Чем выше муж, тем радостнее чувствует себя жена. Вы не замечали? А вот ученые умы из Konkuk University в Южной Корее нашли этому научное подтверждение.
"Хотя уже давно было известно о том, что женщины выбирают высоких мужчин из-за эволюционных преимуществ, ни одно научное исследование не изучало, насколько человек высокого роста делает счастливой свою жену", – заявил автор исследования Китая Сон.
Ученые выяснили, что значительная разница в росте положительно влияет на уровень женского счастья и качество интимных отношений в паре.
Одна беда, по мнению ученого, связь между ростом и счастьем постепенно ослабевает и может почти полностью исчезнуть через 18 лет брака. Свои выводы ученые сделали на основе взаимоотношений семи тысяч женщин с мужчинами. Те, чьи мужья оказались, мягко сказать, великанами, счастливы в браке.
Интересно, что представительницы прекрасного пола так и не смогли объяснить, чем именно им нравятся высокие кавалеры – они просто выбирали их без логических объяснений.
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