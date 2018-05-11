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Ученые выяснили, как рост человека влияет на отношения

Общие интересы, секс и любовь не всегда делают людей счастливыми  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Рост имеет значение. Фото: Фишки.нет
Рост имеет значение. Фото: Фишки.нет

На комфорт в отношениях может влиять разница в росте пары. Чем выше муж, тем радостнее чувствует себя жена. Вы не замечали? А вот ученые умы из Konkuk University в Южной Корее нашли этому научное подтверждение.

"Хотя уже давно было известно о том, что женщины выбирают высоких мужчин из-за эволюционных преимуществ, ни одно научное исследование не изучало, насколько человек высокого роста делает счастливой свою жену", – заявил автор исследования Китая Сон.

Ученые выяснили, что значительная разница в росте положительно влияет на уровень женского счастья и качество интимных отношений в паре.

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Одна беда, по мнению ученого, связь между ростом и счастьем постепенно ослабевает и может почти полностью исчезнуть через 18 лет брака. Свои выводы ученые сделали на основе взаимоотношений семи тысяч женщин с мужчинами. Те, чьи мужья оказались, мягко сказать, великанами, счастливы в браке.

Интересно, что представительницы прекрасного пола так и не смогли объяснить, чем именно им нравятся высокие кавалеры – они просто выбирали их без логических объяснений.

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Источник: Країна здоров'я

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