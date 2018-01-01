Ученые выяснили, как социальная изоляция влияет на человека

Ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах, после чего сделали несколько открытий

Изоляция от общества влияет на мозг. Фото: pixabay

Выяснилось, что долгое пребывание в одиночестве повысило у лабораторных мышей уровень нейрокинина B – пептида, связанного в том числе с агрессивной реакцией на стресс.

По словам ученых, подобные вещества есть и в нашем мозгу, поэтому результаты исследования могут помочь в лечении многих расстройств человеческой психики.

Ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах. После длительного пребывания в одиночестве поведение животных менялось: они демонстрировали страх, проявляли агрессивность по отношению к незнакомым мышей и становились особенно чувствительными к угрозам.

Например, при встрече с угрозой мышь замирала и долго оставалась без движения, даже если опасный стимул убирали – в норме грызуны быстро отвлекаются, когда повода для страха нет. Такой эффект наблюдался только у тех мышей, которые провели в одиночестве две недели.

Известно, что за подобные агрессивные реакции у мух дрозофил соответствуют нейропептиды тахикининив. Ученые решили отследить работу одного из тахикининив, нейрокинина B, в мозгу мышей. Вещество производится в амигдалит и гипоталамусе – эти области мозга вовлечены в социальное поведение.

После двухнедельной изоляции уровень нейрокинина B в мозге мышей значительно повышался. Затем исследователи искусственно заблокировали активность нейрокинина B в мозге с помощью осанетана (Osanetant) – препарата, изначально разработанный для лечения шизофрении. Это соединение – антагонист тахикининов рецепторов, оно предотвращает эффекты, вызванные работой нейрокинина B.

С заблокированным нейрокинин B мыши вели себя нормально даже после длительной одиночества. При этом мыши, в мозге которых, наоборот, искусственно увеличили уровень нейрокинина B, демонстрировали агрессию и страх, даже если не оставались одни надолго. Подъем уровня вещества исключительно в амигдалит побуждал у животных страх, а в гипоталамусе – вызвал агрессивную реакцию.

По словам ученых, в человеческом мозге также есть система различных тахикининов. Если блокировка какого-то из них окажет подобный эффект на человека, такие методики можно будет использовать в терапии депрессивных и тревожных расстройств. Известно, что эти нарушения нередко связаны с социальной изоляцией.

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