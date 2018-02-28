Ученые выяснили, кто может выжить на Сатурне

В эксперименте использовались три вида архей, которых поместили в условия, похожие на те, которые, вероятно, существуют на Энцеладе

Некоторые земные бактерии могли бы выжить в подледном океане на Энцеладе, спутнике Сатурна. Это выяснила группа австрийских микробиологов, которую возглавлял Симон Риттманн из Венского университета. Примечательно, что ранее ученые сообщали, что на спутнике Сатурна нашли источник жизни. Именно на Энцеладе существует огромный соленый океан, скрытый ледяной корой толщиной в 1-25 километров, в который не проникают солнечные лучи, обеспечивающие на Земле фотосинтез и образование большей части биомассы.

Теперь австрийские ученые пришли к выводу, что определенные виды земных микробов способны размножаться в условиях Энцелада, передает Новое время.

В эксперименте использовались три вида архей: Methanothermococcus okinawensis, Methanothermobacter marburgensis и Methanococcus villosus, которых поместили в условия, похожие на те, которые, вероятно, существуют на Энцеладе. На Земле эти микроорганизмы используют углекислый газ и молекулярный водород в качестве пищи, высвобождая метан в качестве побочного продукта.

В частности, организмы помещались в смесь водорода, углекислого газа, угарного газа, метана, азота и в некоторых случаях еще и этилена. Давление варьировалось от 2 до 90 бар, а температура от 65 до 80 градусов Цельсия (такой она может быть ближе к областям гидротермальной активности на спутнике).

Чтобы сделать жизнь более сложной для архей, команда Риттмана также подвергла их воздействию некоторых вредных соединений, которые могли бы существовать на Энцеладе и которые, как известно, препятствуют росту, такие как формальдегид, аммиак и монооксид углерода. Микробы просто избавились от этих химических веществ и продолжали процветать.

"Это первое междисциплинарное исследование о микроорганизме с Земли, который мог бы производить метан в условиях Энцелада. Мы смогли показать, что в предполагаемых условиях Энцелада и данных параметрах окружающей среды в лаборатории происходило биологическое производство метана и что микроорганизм из гидротермальной системы на Земле может расти в присутствии предполагаемых подавляющих веществ-ингибиторов в сочетании с высоким давлением", – подчеркнул Симон Риттманн.

В то же время, по мнению других ученых, одна из слабых сторон нового исследования заключается в том, что кислотность среды, используемая в эксперименте, была ниже диапазона, который зафиксировал на Энцеладе зонд Cassini.

Тем временем другие ученые на спутнике планеты Сатурн обнаружили запасы газа и нефти, которые в тысячи раз превышают топливные запасы Земли.