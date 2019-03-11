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Ученые взвесили целую галактику

Галактика Млечный Путь оказалась достаточно "упитанной"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:37
Наша галактика весит примерно 1,5 триллиона солнечных масс
Наша галактика весит примерно 1,5 триллиона солнечных масс
Фото: Naked-science

Телескопы Hubble и Gaia помогли ученым в расчетах точной массы нашей галактики Млечный Путь. Выяснилось, что масса нашей составляет примерно 1,5 триллиона солнечных масс. Напомним, что масса Солнца равна 1,98851030 кг. Об этом сообщает Популярная Механика.

Более точные расчеты массы показали, что Млечный Путь достаточно "упитанная" – она попадает в класс галактик с массой выше среднего. Легкие галактики обладают массой в миллиард Солнц, тогда как тяжеловесы – около 25 триллионов. К примеру, самая большая галактика во Вселенной IC 1101 обладает массой в 24,5 триллионов Солнц.

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Проблем в расчетах добавлял тот факт, что основная часть массы Млечного Пути невидима: сотни миллиардов звезд в нашей галактики составляют всего несколько процентов массы, а, к примеру, сверхмассивная черная дыра в центре имеет массу приблизительно 4 миллиона солнечных масс. Эта невидимая часть массы приходится на темную материю: астрономы не могут ее детектировать прямым способом, однако могут узнать о ее наличии благодаря ее гравитационному влиянию на видимую материю.

Млечный Путь, каким мы его видим с Земли
Млечный Путь, каким мы его видим с Земли
Фото: Naked Science

Для точного расчета массы нашей Млечного Пути, астрономы отслеживали скорости объектов, движущихся вокруг нее. Речь идет о шаровых звездных скоплениях, которые обращаются вокруг галактического центра. При помощи данных Hubble и Gaia специалисты оценили скорость множества таких кластеров. В итоге ученые сумели определить, что масса Млечного Пути составляет примерно 1,5 трлн солнечных масс.

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Данная информация имеет большое значение, потому что многие другие важные измерения базируются на ней: измерения, позволяющие больше узнать как о нашей Галактике, так и о Вселенной в целом.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее астрономы открыли невероятную галактику. Также ученые нашли потенциального убийцу Земли в галактике Млечный Путь.

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Источник: Популярная Механика
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