Ученые взвесили целую галактику

Галактика Млечный Путь оказалась достаточно "упитанной"

Наша галактика весит примерно 1,5 триллиона солнечных масс Фото: Naked-science

Телескопы Hubble и Gaia помогли ученым в расчетах точной массы нашей галактики Млечный Путь. Выяснилось, что масса нашей составляет примерно 1,5 триллиона солнечных масс. Напомним, что масса Солнца равна 1,9885⋅1030 кг. Об этом сообщает Популярная Механика.

Более точные расчеты массы показали, что Млечный Путь достаточно "упитанная" – она попадает в класс галактик с массой выше среднего. Легкие галактики обладают массой в миллиард Солнц, тогда как тяжеловесы – около 25 триллионов. К примеру, самая большая галактика во Вселенной IC 1101 обладает массой в 24,5 триллионов Солнц.

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Проблем в расчетах добавлял тот факт, что основная часть массы Млечного Пути невидима: сотни миллиардов звезд в нашей галактики составляют всего несколько процентов массы, а, к примеру, сверхмассивная черная дыра в центре имеет массу приблизительно 4 миллиона солнечных масс. Эта невидимая часть массы приходится на темную материю: астрономы не могут ее детектировать прямым способом, однако могут узнать о ее наличии благодаря ее гравитационному влиянию на видимую материю.

Млечный Путь, каким мы его видим с Земли Фото: Naked Science

Для точного расчета массы нашей Млечного Пути, астрономы отслеживали скорости объектов, движущихся вокруг нее. Речь идет о шаровых звездных скоплениях, которые обращаются вокруг галактического центра. При помощи данных Hubble и Gaia специалисты оценили скорость множества таких кластеров. В итоге ученые сумели определить, что масса Млечного Пути составляет примерно 1,5 трлн солнечных масс.

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Данная информация имеет большое значение, потому что многие другие важные измерения базируются на ней: измерения, позволяющие больше узнать как о нашей Галактике, так и о Вселенной в целом.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее астрономы открыли невероятную галактику. Также ученые нашли потенциального убийцу Земли в галактике Млечный Путь.

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