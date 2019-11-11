Ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной

Ученые начали повторное изучение расширения Вселенной, чтобы уточнить скорость этого явления

Европейская Южная Обсерватория уточнит постоянную Хаббла Фото: ESA

Постоянная Хаббла является одним из наиболее важных понятий в астрономии. Оно описывает, то как быстро расширяется Вселенная, а также объясняет ее будущее развитие. Однако точной цифры постоянной Хаббла нет до сих пор, есть только приблизительные расчеты. Ученые из Европейской Южной Обсерватории при помощи массива гамма-телескопов попытаются разгадать одну из важнейших тайн Вселенных – узнать точную скорость ее расширения.

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Астрофизики всего мира представляли свои постоянные Хаббла на протяжении многих лет. Из года в год эта цифра разнилась. Константу последние разы уточняли в 2013 году, когда она ее значение привели к 67 км/с, затем в 2016 году постоянную пересчитали еще раз и получилось 71,9 км/с, а в начале 2019 года значение привели к 74 км/с на мегапарсек. Это означает, что на каждый мегапарсек (приблизительно 3,26 миллиона световых лет) расстояния удаленного объекта его скорость будет увеличиваться на 74 километра в секунду.

Теперь у ученых появились более точные инструменты для оценки расширения Вселенной, которая предварительно оказалась несколько медленнее – 67,5 км/с на мегапарсек. Чтобы уточнить значение постоянной Хаббла, команда изучила взаимодействие между гамма-лучами, которые являются высокоэнергетической формой электромагнитного излучения, и фоновым излучением Вселенной, называемым диффузным внегалактическим инфракрасным фоном (КИФ). Когда гамма-лучи движутся через КИФ, они поглощаются и ослабляются.

Ученые пытаются обнаружить степень ослабления, чтобы выяснить, как далеко продвинулись гамма-лучи. Если они окажутся сильно ослабленными, значит они преодолевают большее расстояние, что указывает на более быстрое расширение. Если они окажутся менее ослабленными, расширение должно оказаться медленнее, чем предполагалось ранее.

"Космология – это понимание эволюции нашей Вселенной, того, как она развивалась в прошлом, что она делает сейчас и что произойдет в будущем. Наши знания основаны на ряде параметров, включая постоянную Хаббла, которые мы стремимся измерять с максимально возможной точностью", – объясняет Марко Аджелло, доцент кафедры физики и астрономии Клемсонского университета.

О предварительных результатах исследований можно почитать в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Напомним, что ранее ученые обнаружили край Вселенной. В то же время "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство, а увиденное ошеломило ученых.

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