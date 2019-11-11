Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной

Ученые начали повторное изучение расширения Вселенной, чтобы уточнить скорость этого явления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
Европейская Южная Обсерватория уточнит постоянную Хаббла
Европейская Южная Обсерватория уточнит постоянную Хаббла
Фото: ESA

Постоянная Хаббла является одним из наиболее важных понятий в астрономии. Оно описывает, то как быстро расширяется Вселенная, а также объясняет ее будущее развитие. Однако точной цифры постоянной Хаббла нет до сих пор, есть только приблизительные расчеты. Ученые из Европейской Южной Обсерватории при помощи массива гамма-телескопов попытаются разгадать одну из важнейших тайн Вселенных – узнать точную скорость ее расширения.

Смотрите также в сюжете о том, как отличить метеорит от обычного камня:

Астрофизики всего мира представляли свои постоянные Хаббла на протяжении многих лет. Из года в год эта цифра разнилась. Константу последние разы уточняли в 2013 году, когда она ее значение привели к 67 км/с, затем в 2016 году постоянную пересчитали еще раз и получилось 71,9 км/с, а в начале 2019 года значение привели к 74 км/с на мегапарсек. Это означает, что на каждый мегапарсек (приблизительно 3,26 миллиона световых лет) расстояния удаленного объекта его скорость будет увеличиваться на 74 километра в секунду.

Читайте также:
Прелесть небес: NASA показала великолепие неба южного полушария

Теперь у ученых появились более точные инструменты для оценки расширения Вселенной, которая предварительно оказалась несколько медленнее – 67,5 км/с на мегапарсек. Чтобы уточнить значение постоянной Хаббла, команда изучила взаимодействие между гамма-лучами, которые являются высокоэнергетической формой электромагнитного излучения, и фоновым излучением Вселенной, называемым диффузным внегалактическим инфракрасным фоном (КИФ). Когда гамма-лучи движутся через КИФ, они поглощаются и ослабляются.

Ученые пытаются обнаружить степень ослабления, чтобы выяснить, как далеко продвинулись гамма-лучи. Если они окажутся сильно ослабленными, значит они преодолевают большее расстояние, что указывает на более быстрое расширение. Если они окажутся менее ослабленными, расширение должно оказаться медленнее, чем предполагалось ранее.

Читайте также:
У черной дыры проснулся "голод" галактических масштабов

"Космология – это понимание эволюции нашей Вселенной, того, как она развивалась в прошлом, что она делает сейчас и что произойдет в будущем. Наши знания основаны на ряде параметров, включая постоянную Хаббла, которые мы стремимся измерять с максимально возможной точностью", – объясняет Марко Аджелло, доцент кафедры физики и астрономии Клемсонского университета.

О предварительных результатах исследований можно почитать в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Напомним, что ранее ученые обнаружили край Вселенной. В то же время "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство, а увиденное ошеломило ученых.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Супер-Нептун: у "соседа" Солнца обнаружена редкая экзопланета Космическая тайна: NASA обнаружила "невозможную" планету   NASA начала подготовку к первой межзвездной миссии Телескоп NASA Хаббл запечатлел жуткий череп во Вселенной
наука телескоп ученые скорость вселенная астрономия расширение хаббл физики
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Белорусский экстрасенс сделал предсказание о судьбе Заворотнюк
Белорусский экстрасенс сделал предсказание о судьбе Заворотнюк

Популярные статьи

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

8 ноябряFood

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

8 ноябряFun

Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

8 ноябряТехно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

8 ноябряFun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

8 ноябряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала трогательный кадр с маленькой дочерью

Новости партнеров

Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Женские ошибки в отношениях: ТОП-4 от Татьяны Лариной
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Марина Бех: нереальная красотка с фантастической фигурой
Марина Бех: нереальная красотка с фантастической фигурой
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Так ли полезны гранаты, как мы думаем?
Так ли полезны гранаты, как мы думаем?