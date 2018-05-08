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Ученые зафиксировали таинственный космический сигнал

Источник загадочного сигнала расположен в созвездии Льва, однако его природу еще предстоит уточнить  

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:02
Поступают мощные сигналы. Фото: pixabay
Поступают мощные сигналы. Фото: pixabay

Необычные быстрые радиовспышки, которые, предположительно, преодолели путь в миллиарды световых лет, обнаружили ученые, работающие с радиоинтерферометром ASKAP в обсерватории "Мерчисон" на западе Австралии. Источник загадочного сигнала расположен в созвездии Льва, однако его природу еще предстоит уточнить, отмечают специалисты.

Длительность каждого из пойманых сигналов составила всего лишь несколько миллисекунд. Если событие, провоцировавшее их, действительно произошло в нескольких миллиардах световых лет о Земли, его масштабы должны были быть колоссальными, поскольку. даже преодолев такое расстояние, импульсы все еще оставались весьма мощными.

Для того, чтобы уловить их, хватило 8 из 36 "тарелок" интерферометра. Ученые предполагают, что в будущем, когда одновременно будут работать хотя бы 12 таких тарелок, подобные открытия станут более регулярными. При этом исследователи отмечают, что новые вспышки заставляют воспринимать вопрос о происхождении быстрых радиоимпульсов как еще более сложный, чем раньше.

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Быстрые радиовспышки порой называют "сигналами инопланетян", поскольку, согласно наиболее смелому из существующих предположений, они являются результатом деятельности внеземных цивилизаций. Впрочем, большая часть специалистов склоняется к какой-либо из менее "фантастических" версий. Некоторые и вовсе считают, что в действительности за мощный сигнал из далекого космоса ученые принимают слабый сигнал, источник которого расположен на Земле.

Впрочем, хотя в прошлом подобные ошибки действительно имели место, доказательства "космического" происхождения быстрых радиовспышек на сегодняшний день признаются большинством в достаточной степени убедительными. На сегодняшний день подтверждено обнаружение более чем 10 таких сигналов.

Радиоинтерферометром ASKAP, вступивший в строй 5 октября 2012 года, представляет собой первую фазу в строительстве крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA), постройку которого планируется завершить к 2019 году. Сами астрофизики порой называют ASKAP "оком Саурона" в честь "всевидящего" ока из трилогии "Властелин колец".

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже:

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Источник: Новости Крыма

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