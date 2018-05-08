Ученые зафиксировали таинственный космический сигнал

Источник загадочного сигнала расположен в созвездии Льва, однако его природу еще предстоит уточнить

Поступают мощные сигналы. Фото: pixabay

Необычные быстрые радиовспышки, которые, предположительно, преодолели путь в миллиарды световых лет, обнаружили ученые, работающие с радиоинтерферометром ASKAP в обсерватории "Мерчисон" на западе Австралии. Источник загадочного сигнала расположен в созвездии Льва, однако его природу еще предстоит уточнить, отмечают специалисты.

Длительность каждого из пойманых сигналов составила всего лишь несколько миллисекунд. Если событие, провоцировавшее их, действительно произошло в нескольких миллиардах световых лет о Земли, его масштабы должны были быть колоссальными, поскольку. даже преодолев такое расстояние, импульсы все еще оставались весьма мощными.

Для того, чтобы уловить их, хватило 8 из 36 "тарелок" интерферометра. Ученые предполагают, что в будущем, когда одновременно будут работать хотя бы 12 таких тарелок, подобные открытия станут более регулярными. При этом исследователи отмечают, что новые вспышки заставляют воспринимать вопрос о происхождении быстрых радиоимпульсов как еще более сложный, чем раньше.

Быстрые радиовспышки порой называют "сигналами инопланетян", поскольку, согласно наиболее смелому из существующих предположений, они являются результатом деятельности внеземных цивилизаций. Впрочем, большая часть специалистов склоняется к какой-либо из менее "фантастических" версий. Некоторые и вовсе считают, что в действительности за мощный сигнал из далекого космоса ученые принимают слабый сигнал, источник которого расположен на Земле.

Впрочем, хотя в прошлом подобные ошибки действительно имели место, доказательства "космического" происхождения быстрых радиовспышек на сегодняшний день признаются большинством в достаточной степени убедительными. На сегодняшний день подтверждено обнаружение более чем 10 таких сигналов.

Радиоинтерферометром ASKAP, вступивший в строй 5 октября 2012 года, представляет собой первую фазу в строительстве крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA), постройку которого планируется завершить к 2019 году. Сами астрофизики порой называют ASKAP "оком Саурона" в честь "всевидящего" ока из трилогии "Властелин колец".

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже: