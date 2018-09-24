Ученые зафиксировали таинственный сигнал из глубокого космоса

Радиосигнал получил название FRB 180725A и он относится к так называемым быстрым радиовсплескам

Сигнал относится к так называемым быстрым радиовсплескам. Фото: Enstin Labs

Астрономы из Британской Колумбии с помощью радиотелескопа CHIME зафиксировали таинственный радиосигнал, происхождение которого пока не могут объяснить. Особенность сигнала в том, что его частота находится в диапазоне между 400 и 800 МГц и записать его удалось в режиме реального времени.

Радиосигнал получил название FRB 180725A. Он относится к так называемым быстрым радиовсплескам – единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы. Их энергия настолько высока, что сопоставима с выбросом энергии, испускаемой Солнцем за десятки тысяч лет. Они являются одними из самых загадочных явлений во Вселенной.

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Впервые такие обнаружили в 2007 году, и за последние 11 лет их зафиксировали более 30. Ученые не могут дать однозначного ответа, что может являться причиной таких мощных сигналов. Однако теория гласит, что быстрые радиовсплески – следствие экзотического события, вроде слияния двух нейтронных звезд.

Напомним, что ранее астрономы зафиксировали таинственный космический сигнал в созвездии Льва, однако его природу еще предстоит уточнить. также ученые нашли во Вселенной объект, считавшийся невозможным.