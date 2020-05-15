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Ученые зафиксировали таинственный сигнал от далеких звезд

Открытие пульсирующих сигналов от Дельты Щита, по словам исследователей, расширяет границы астросейсмологии

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Астрономы из Сиднейского университета сообщили о странных сигналах, которые зарегистрировал один из космических телескопов NASA. Таинственные послания идут от скопления звезд из Дельты Щита. Все они примерно в два раза массивнее нашего Солнца. Все сигналы, на удивление, демонстрируют странные ритмы.

Исследователи использовали транзитный обзорный спутник экзопланет (TESS). Анализ сигналов поставил ученых в тупик – у пульсаций не было четких закономерностей, как это обычно бывает у других объектов, вроде пульсаров.

"Многие звезды пульсируют строго повторяющимися аккордами. Но звезды Дельты Щита "звучат" вперемешку, что довольно странно", – объясняет профессор астрономии в Сиднейском университете Тим Беддинг.

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Команда исследователей собрала данные более чем о тысяче таких звезд, свет от которых шел до Земли от 60 до 1400 лет. Оказалось, что 57 объектов из исследованных имеют регулярные высокочастотные пульсации с выраженной закономерностью. Чтобы провести такой анализ, авторы исследования создали специальное программное обеспечение, которое было способно отсеять шум и найти целевой сигнал для 92 тысяч кривых блеска, полученных от звезд типа Дельты Щита.

Пульсирующая звезда

Открытие таких пульсаций, по словам исследователей, расширяет границы астросейсмологии – науки, изучающей процессы, происходящие в недрах звезд. Например, это позволит астрофизикам определить возраст молодых движущихся групп, кластеров и звездных потоков. Что интересно, в молодом возрасте такие звезды склонны к созданию небольших групп, но со временем начинают отдаляться друг от друга.

Симуляция, показывающая пульсации звезды HD 31901
Симуляция, показывающая пульсации звезды HD 31901
Фото: CNET

Дельта Щита (δ Scuti) – это кратная система, состоящая из трех звезд, при этом самая массивная из них – δ Щита А – является желто-белым гигантом и изменяет свою яркость каждые 4,6 часа. Подобными свойствами обладают другие звезды, в том числе бета Льва и бета Кассиопеи. Эти звезды не только расширяются и сжимаются, сохраняя форму шара (радиальные пульсации), но также периодически становятся вытянутыми (нерадиальные пульсации), что зашумляет ритм изменения блеска.

Напомним, что ранее кластер галактик образовал космический мост вселенского масштаба. Также недавно во Вселенной обнаружили колоссальное столкновение черных дыр.

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Источник: Nature.com
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