Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Ученым удалось провести операцию по пересадке памяти

Данный эксперимент показал, что сенсорные нейроны ответственны за выработку рефлексов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Память передалась от улитки к улитке. Фото: pixabay
Память передалась от улитки к улитке. Фото: pixabay

Группа ученых из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (США) провела уникальную операцию по пересадке памяти морского моллюска рода Aplysia. Для этого на него воздействовали специальной рибонуклеиновой кислотой.

Для проведения эксперимента улиток разделили на две группы, одну из который на протяжении 20 минут подвергали воздействию электрического тока, а потом сутки они отдыхали, после чего манипуляция повторилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В американском лесу нашли двуглавого оленя Гарвардские ученые успешно работают над "рецептом" вечной молодости В Ираке обнаружен древний затерянный город

Такая процедура приводит к выработке защитного рефлекса, а вот у второй группы такого рефлекса не было. После такой манипуляции ученые перенесли РНК от сенсибилизированных улиток в организм тех, кто не прошел данную процедуру.

Данный эксперимент показал, что сенсорные нейроны ответственны за выработку рефлексов, которые возникают в присутствии определенных РНК. Специалисты уверенны, что сделанное ними открытие в дальнейшем поможет восстанавливать память у людей, которые страдают болезнью Альцгеймера, а также другими расстройствами памяти.

О том, как ученые клонировали обезьянку, смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
Как избавиться от симптомов депрессии: научный ответ Ученые назвали продукты, которые убивают мужское здоровье Ученые выяснили, о чем, кроме возраста, свидетельствуют седые волосы Под вулканической лавой археологи нашли окаменевшую лошадь
ученые память операция пересадка
Источник: gogetnews.info

Новости партнеров

Новости партнеров