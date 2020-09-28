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Учиться никогда не поздно: советы эксперта мирового уровня в ИТ

Сегодня, 19:08

Почему сейчас самое время учиться, сколько бы вам ни было лет

Учиться никогда не поздно – этот известный лозунг подтверждает один из самых сертифицированных Red Hat специалистов в мире Андрей Бобров. Кроме того что Андрей постоянно учится сам, он еще и сертифицированный инструктор, ведет курсы и вебинары для студентов.

Андрей, почему лозунг про учебу так важен?

Обычно люди находятся в режиме обучения в раннем возрасте, это школа и университет, потом необходимость отпадает, никто пальчиком не грозит, сессии, экзамены закончились и очень сложно себя заставить что-то учить. Постепенно мозг теряет свою способность воспринимать много новой информации, это тоже определенный навык, который нужно поддерживать, по сути мозг работает подобно мышцам, если мы не ходим в тренажерный зал, не выполняем постоянную работу, мышцы атрофируются. Поэтому я заставляю себя постоянно что-то изучать новое, повышать квалификацию, это важно как для тренировки мозга, так и для отрасли, где я работаю, потому что ИТ – это сфера бизнеса, где технологии меняются очень быстро, через 2-3 года знания устаревают.

Андрей, расскажите немного о процессе, где вы учились, каких достигли результатов и чем занимаетесь сейчас?

Я закончил школу с медалью за отличную учебу, потом получил два высших образования, так как в процессе обучения на первой специальности, познакомился с миром компьютеров, сетей и прочими модными ИТ-технологиями, которые стали резко входить в нашу жизнь. Немного поработал в разных университетах преподавателем и дальше ушел работать в ИТ-отрасль. В ИТ недолго пробыв инженером, быстро дорос до системного архитектора и дальше только расширял свои знания из разных направлений в ИТ-отрасли (сети, серверы и хранилища, Linux и Windows, контейнеры и автоматизация).

Параллельно работе я постоянно занимаюсь сертификацией, это такой процесс постоянной самоподготовки, в конце каждого периода сдаешь экзамен, который позволяет оценить себя, достигнув успешного результата. Кроме того сертификаты ценятся работодателями, в ряде случаев они нужны для участия в конкурсных процедурах.

Какие сертификаты у вас сейчас есть и как они влияют на вашу жизнь?

У меня есть сертификаты разных вендоров: Cisco, Huawei, Juniper, CheckPoint, ITIL, Red Hat. Самой почетной я считаю сертификацию Red Hat, где я достиг наивысших успехов, статуса Red Hat Architect Level XI (170-101-620), что на данный момент является самым высоким для архитекторов, находящихся на территории СНГ. Кроме того это дало мне возможность сертифицироваться на инструктора и вернуться официально к преподавательской деятельности в учебных центрах.

Быть школьным учителем стало не так почетно, как раньше, почетно ли быть инструктором?

Общаться с новыми людьми всегда интересно, хороший учитель всегда учится чему-то новому у своих учеников, к тому же несколько раз перечитывая материал при подготовке также постоянно открываешь для себя что-то новое. В школе учителя встречаются с детьми, которые не осознают, зачем нужно учиться, инструкторы же обычно встречаются с мотивированными студентами, которые сознательно выбрали курс, заплатили за него сами, либо получили финансовую помощь от работодателя и точно знают, зачем они пришли. С такими студентами непросто, они задают много вопросов, но все они обычно по существу и часто бывают интересными, вытекающими логически из рассматриваемого материала. Постепенно с опытом начинаешь сам понимать какие вопросы будут задавать на том или ином курсе.

Сложно ли было вернуться к преподаванию после большого перерыва?

На самом деле перерыва не было, неофициально я все эти годы постоянно занимался с кем-то дополнительно как репетитор, проводил вебинары через интернет для друзей, знакомых или клиентов, вырастил целую плеяду сертифицированных инженеров, которые уже могут многому и меня научить, поделиться опытом.

Также считался ментором и наставником джуниор-инженеров на работе, мы вместе продумывали план обучения и поэтапно проговаривали теорию и закрепляли на практике каждый этап.

В каком возрасте имеет смысл начать заниматься ИТ?

Учиться никогда не поздно и лучше вообще не забрасывать этот процесс. Я не сторонник того, что системный инженер после 35 может стать программистом, а водитель может стать инженером. Они могут стать, но они уже не станут экспертами и лучшими в своем деле. Я к тому, что не нужно стоять на месте, стоит оглядываться, чем ты занимался ранее и обращать этот опыт в пользу. Например, если вы хороший переговорщик, у вас был опыт в бизнесe и вам легко общаться с людьми – идите руководить ИТ-проектами, проджект-менеджеры всегда нужны и порог вхождения там не такой высокий. Если вы умеете продавать, то вы можете продавать и в ИТ, используйте свой предыдущий опыт и развивайте новый в интересной растущей отрасли.

Мои ученики, посещавшие вебинары, проникаются идеей необходимости постоянного роста, начинают сдавать сертификаты, находят более оплачиваемую и интересную работу, переходят на абсолютно новый уровень жизни, только потому, что поменяли свой образ жизни и стали постоянно дополнительно заниматься, превратили учебу в хобби.

Как проходят такие вебинары и как можно учиться самостоятельно?

Нужно заводить полезные знакомства, общаться с людьми, которые тебя могут чему-то научить и будут мотивировать достигать новых целей. За годы работы и учебы у нас создался такой виртуальный клуб, в котором мы постоянно делимся новыми знаниями и опытом посредством вебинаров, обычно это проходит в выходные в вечернее время, когда все свободны, и мы можем синхронизироваться с нашими заокеанскими друзьями.

Спикер, тот, кто хочет поделиться чем-то новым, открывает доступ к своему рабочему столу и показывает презентацию или консоль с какими-то технологиями, которые он хочет показать, рассказывает, отвечает на вопросы. Мы стараемся не зацикливаться на долгой подготовке и рисованию презентаций, рассказываем суть, с какими проблемами столкнулись, чего удалось добиться, это самый эффективный способ.

Как студенты могут самостоятельно подготавливаться к экзаменам и сертифицироваться?

У вендоров это может быть построено по-разному, у Cisco обычно есть книги, они называются Certification Guide, по ним реально подготовиться к экзаменам, у Juniper есть программа Junos Genius, у Red Hat – есть специальная учебная подписка, я ею постоянно пользуюсь, потому что при ее покупке включены экзамены, а также кроме структурированных материалов дается доступ к лабораторной среде, это удобно в случае каких-то комплексных экзаменов, где необходимо более чем одна виртуальная машина для подготовки, например Openstack, RHEV, Openshift, Ansible.

Кроме официальных источников появилось много доступных онлайн-платформ, таких как: Udemy, LinkedIn Learning, Linux Academy, и др. где очень приличное качество материалов по доступной цене.

Дорого ли заниматься самообучением и сертификацией?

Самообучением можно заниматься бесплатно, находить и читать книги, собирать самостоятельно лабораторные, главное заставить себя и научиться делать это эффективно.

Мне больше подходит сертификация с обязательным экзаменом, это больше мотивирует, когда у тебя есть цель, а также сертификаты влияют на мою значимость на рынке. Сертификация может быть дорогой, но затраченные средства всегда оправдывают себя и в конечном итоге отбиваются. Самая лучшая инвестиция – это собственное образование.

Какие ваши планы на будущее?

В 2020 году я планирую сдать десяток оставшихся Red Hat экзаменов и войти в TОП-5 мира по этой сертификации, сейчас я вхожу в TОП-10 мира и TОП-1 на территории СНГ.

Также мне интересно попробовать себя в написании книги, до этого я уже выступал рецензентом нескольких книг.

В завершение хотел бы пожелать читателям никогда не останавливаться на достигнутом, ставить себе высокие цели, постоянно повышать планку личных достижений, учить английский язык, заниматься сертификацией и собственным образованием. Регулярное вложение времени, сил и средств в свое образование обязательно даст ожидаемый результат, которым вы будете гордиться!

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образование экзамены сертификаты Red Hat Андрей Бобров
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