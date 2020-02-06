Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

В Google Play обнаружили 24 опасных приложения от недобросовестного разработчика

Суммарно опасные приложения скачали больше 382 миллионов раз Фото: Pexels

Несмотря на старания Google обеспечить безопасность пользователей Android встраиванием антивируса в Google Play и более тщательной модерацией, недобросовестные разработчики все равно находят лазейки и добавляют вредоносный код в бесплатные приложения, маскирующиеся под полезные утилиты. Одним из таких вредителей оказался китайский разработчик Shenzhen HAWK, приложения которого пытаются получить доступ к важным функциям смартфона, сообщают эксперты из VPNPro.

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В Google Play обнаружили 24 приложения от этого разработчика. Суммарно их скачали больше 382 миллионов раз. Некоторые из этих приложений отправляют собирают слишком много данных об устройстве и передают их на удаленные сервера в Китае.

Вредоносные приложения требуют доступ к функциям смартфона, которые не связаны с возможностями программы, что заставило задуматься опытных пользователей и написать жалобу в Google. К примеру, антивирус Virus Cleaner 2019 требует доступ к камере смартфона, хотя подобного функционала у приложения нет, при этом его скачали 100 миллионов раз.

Список опасных приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Фото: Anandtech

12 из 24 приложений требуют доступ к точному местоположению смартфона через GPS и мобильные сети и собирают информацию из контактов и списка звонков. Еще два приложения требуют доступ к функции звонков в смартфоне — программа сможет позвонить на любой номер без необходимости открывать приложение "телефон".

Эксперты VPNPro советуют как можно скорее удалить все приложения от этого разработчика или ограничить доступ к важным функциям, вроде местоположения, камеры и звонков.

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

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