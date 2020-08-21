Удалить немедленно: названы опасные приложения для смартфона

В рекомендательном списке на удаление оказались Facebook, YouTube, TikTok, Likee и Google Maps

Часто случается, что после установки определенных приложений смартфон будто начинает "тупить", что выражается в медленной работе системы, зависаниях и быстром разряде батареи. Причиной этого могут быть даже самые безобидные на первый взгляд программы, мобильные игры и даже виджеты. Но в них кроется серьезная опасность для смартфона, снижающая его работоспособность, и эксперты настоятельно рекомендуют их удалить, сообщает BrightSide.

Вы можете быть удивлены, но такие приложения как Facebook, YouTube и Google Maps очень сильно нагружают работу операционной системы мобильного устройства, тем самым "убивают" батарею. Причем убедиться в этом можно даже самому, если посмотреть статистику потребления заряда приложениями.

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Эксперты рекомендуют заменить их на легковесные варианты вроде Facebook Lite или Google Maps Go, которые есть на Android. А для пользователей iOS желательнее пользоваться веб-версиями этих сервисов через мобильный браузер Safari.

Стоит отметить, что на дорогих и мощных флагманах снижения производительности можно не ощутить из-за более быстрой аппаратной начинки. А владельцам бюджетных и старых устройств рекомендуется все же соблюдать следующие советы:

Пользоваться "облегченной" версией сайта или сервиса в браузере и не хранить тяжелое приложение на смартфоне.

В настройках системы отключить сложные графические эффекты и анимации.

Оставлять хотя бы 1-2 ГБ свободного пространства в памяти устройства.

Ограничить работу программ в фоне.

Порой проблемы с быстродействием не исправляет даже обновление операционной системы на смартфоне и его чистка. В таком случае рекомендуется вовсе заменить старый гаджет на более современный, который сможет запускать тяжелые приложения без ощутимых проблем.

Тем, кто пользуется не самым современным смартфоном и не собирается его менять, эксперты рекомендуют избегать следующих видов приложений, чтобы продлить ему "жизнь":

Бесплатные игры с обилием рекламы;

Социальные сети с упором на видеоконтент (TikTok, Likee);

Приложения для быстрой зарядки;

Приложения для сканирования Wi-Fi сетей;

Приложения для отслеживания местоположения;

Музыкальные плееры от неизвестных разработчиков;

Встроенные браузеры на китайских смартфонах.

Напомним, что ранее на Android обнаружили 24 опасных приложения, которые следует удалить немедленно. В то же время владельцы Android массово перебегают на iPhone SE.

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