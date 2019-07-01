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Удар со спины: проблемы у Huawei увеличили продажи iPhone

Сокращения продаж смартфонов Huawei на фоне торговой войны Китая с США сыграло Apple на руку

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Apple превзошла ожидания аналитиков
Apple превзошла ожидания аналитиков
Фото: Unsplash

Санкции США против Huawei помогли Apple увеличить продажи iPhone. Аналитики из компании Cowen предоставили отчет изданию AppleInsider касательно продаж iPhone во втором квартале 2019 года. Выяснилось, что Apple превзошла ожидания аналитиков – компания продала гораздо больше смартфонов, чем было спрогнозировано. По мнению Cowen, это случилось из-за сокращения продаж смартфонов Huawei на фоне торговой войны Китая с США.

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Правда по факту цифры оказались не такими значительными. Если раньше предполагалось, что в период с апреля по июнь будет выпущено 39 млн iPhone, то по факту было реализовано 40 млн аппаратов. Среди них около 30 миллионов iPhone XS, XS Max и XR, а прочие — iPhone 7, 8 и их Plus-версии.

Впрочем, в среднесрочной перспективе для Apple все же сохранятся риски, связанные с политической нестабильностью между США и Китаем. Тарифы на некоторые производимые в Китае комплектующие могут сильно возрасти, а значит повлиять и на стоимость iPhone. Кроме того, смартфоны Apple не единственные привлекательные устройства на рынке: пользователи, которых устраивали телефоны Huawei и Honor, могут переключиться на решения OnePlus, Samsung, Xiaomi, OPPO или других.

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В Cowen также рассказали интересный инсайд касательно новых iPhone. Как утверждают аналитики, в 2019 году калифорнийский технологический гигант выпустит преемника iPhone XR с LCD-дисплеем. Более доступная модель поступит в продажу одновременно со "старшими собратьями". Также они спрогнозировали, что Apple вернется к использованию модемов Qualcomm, но ждать этого следует только в 2020 году, когда она представит свой первый 5G-смартфон.

Напомним, что ранее Huawei обновит Android на 20 смартфонах вопреки запретам. Также ранее почта отказалась доставлять смартфоны Huawei.

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Источник: AppleInsider
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