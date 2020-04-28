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Угрожающий Земле астероид "надел" маску против коронавируса: фото

Астероид был классифицирован NASA как "потенциально опасный" из-за больших размеров и близкого расстояния к Земле

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35

На следующей неделе к Земле приблизится громадный астероид размером 2 километра в поперечнике. Астероид хоть и пролетит на относительно близком расстоянии, но астрономы уверяют, что столкновения не будет. Однако небесное тело обладает одним интересным свойством – его форма будто лишний раз напоминает человечеству о пандемии коронавируса.

Астероид называется 52768 (1998 OR2). Впервые он был обнаружен в 1998 году. Согласно расчетам NASA астероид "достаточно велик, чтобы вызывать глобальные последствия" в случае падения на Землю. 29 апреля объект на скорости 30 тысяч км/ч приблизится на минимальное расстояние в 4,8 миллионов километров к Земле – это в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Доплеровское радиолокационное изображение астероида 1998 OR2 создает впечатление, будто на астероид надета маска для лица
Доплеровское радиолокационное изображение астероида 1998 OR2 создает впечатление, будто на астероид надета маска для лица
Фото: CNN

Согласно новым изображениям из Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, сейчас он принял характерную форму маски для лица из-за активно испаряющегося с его поверхности вещества, формирующие два хвоста, так повернулся к Солнцу боковой стороной.

Астероид был классифицирован как "потенциально опасный объект", потому что его размеры составляют боле 150 метров и находится он в пределах 8 миллионах километров от орбиты Земли. Эксперты в Аресибо могут отслеживать астероиды и использовать наблюдения, чтобы определить их путь в будущем, чтобы определить их вероятный риск столкновения с Землей.

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Объект 52768 (1998 OR2) является самым большим, который приблизится к Земле в ближайшие два месяца. Но это не самый большой за всю историю.

Напомним, что ранее был зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита. Также недавно над США пролетел ослепительный огненный шар.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: CNN
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