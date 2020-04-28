Угрожающий Земле астероид "надел" маску против коронавируса: фото

Астероид был классифицирован NASA как "потенциально опасный" из-за больших размеров и близкого расстояния к Земле

На следующей неделе к Земле приблизится громадный астероид размером 2 километра в поперечнике. Астероид хоть и пролетит на относительно близком расстоянии, но астрономы уверяют, что столкновения не будет. Однако небесное тело обладает одним интересным свойством – его форма будто лишний раз напоминает человечеству о пандемии коронавируса.

Астероид называется 52768 (1998 OR2). Впервые он был обнаружен в 1998 году. Согласно расчетам NASA астероид "достаточно велик, чтобы вызывать глобальные последствия" в случае падения на Землю. 29 апреля объект на скорости 30 тысяч км/ч приблизится на минимальное расстояние в 4,8 миллионов километров к Земле – это в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной.

Доплеровское радиолокационное изображение астероида 1998 OR2 создает впечатление, будто на астероид надета маска для лица Фото: CNN

Согласно новым изображениям из Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, сейчас он принял характерную форму маски для лица из-за активно испаряющегося с его поверхности вещества, формирующие два хвоста, так повернулся к Солнцу боковой стороной.

Астероид был классифицирован как "потенциально опасный объект", потому что его размеры составляют боле 150 метров и находится он в пределах 8 миллионах километров от орбиты Земли. Эксперты в Аресибо могут отслеживать астероиды и использовать наблюдения, чтобы определить их путь в будущем, чтобы определить их вероятный риск столкновения с Землей.

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Объект 52768 (1998 OR2) является самым большим, который приблизится к Земле в ближайшие два месяца. Но это не самый большой за всю историю.

Напомним, что ранее был зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита. Также недавно над США пролетел ослепительный огненный шар.

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