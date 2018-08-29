Украинцам озвучили цену на топовый смартфон Xiaomi

Международная версия Xiaomi Pocophone F1 оказалась дороже индийской почти на 3000 гривен

В Украине Xiaomi Pocophone F1 появится в продаже с 5 сентября. Фото: propakistani.pk

В Индии на прошлой неделе представили новый флагман Xiaomi, который вышел под названием Pocophone F1. Устройство привлекло внимание пользователей всего мира благодаря его невероятно низкой цене, как для топового и мощного смартфона – 285 долларов (8000 гривен).

Xiaomi Pocophone F1 Apple-iPhone.ru

За вышеуказанную сумму покупатель получит очень мощный аппарат с самым производительным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6/8 ГБ оперативной памяти. За такую цену в Украине предлагают куда более скромные варианты из средне ценового сегмента смартфонов.

Список стран, где Xiaomi Pocophone F1 будет продаваться официально twitter.com\GlobalPocophone

На официальной страничке бренда Pocophone в Twitter появился полный перечень стран, в которых с 30 августа официально будет продаваться международная версия Pocophone F1. В списке присутствует более 60 стран, среди которых включена Украина.

Но эта новость принесла огорчение для тех, кто хотел приобрести этот смартфон по выгодной цене. Международная версия Xiaomi Pocophone F1 оказалась дороже индийской. В Европе базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценивается в 329 евро, а топовая с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – в 369 евро.

В Украине уже доступен предзаказ на Xiaomi Pocophone F1 Rozetka

В Украине Xiaomi Pocophone F1 будет стоить 10 999 за самую базовую версию либо 11 999 грн за топовую. Новинка уже доступна для предзаказа в нескольких розничных магазинах страны. Цена оказалась почти на 3000 гривен дороже за индийскую версию, что огорчило многих пользователей в сети.

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Напомним, аппарат получил ЖК-дисплей диагональю 6,18 дюйма разрешением 2246х1080 пикселей с вырезом, где располагаются фронтальная камера и система сканирования лиц пользователей, сдвоенную основную камеру, систему охлаждения LiquidCool Technology, которая помогает эффективно справиться с нагревом при длительной нагрузке, и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Из коробки Xiaomi Pocophone F1 работает под управлением MIUI 9.6 на базе Android Oreo и вскоре должен обновиться до MIUI 10 на базе Android Pie.

Напомним, что ранее Vivo создали смартфон с 10 ГБ оперативной памяти, а Motorola выпустила дешевую копию iPhone X.