Украинцам озвучили цену на топовый смартфон Xiaomi

Международная версия Xiaomi Pocophone F1 оказалась дороже индийской почти на 3000 гривен

В Индии на прошлой неделе представили новый флагман Xiaomi, который вышел под названием Pocophone F1. Устройство привлекло внимание пользователей всего мира благодаря его невероятно низкой цене, как для топового и мощного смартфона – 285 долларов (8000 гривен).

За вышеуказанную сумму покупатель получит очень мощный аппарат с самым производительным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6/8 ГБ оперативной памяти. За такую цену в Украине предлагают куда более скромные варианты из средне ценового сегмента смартфонов.

На официальной страничке бренда Pocophone в Twitter появился полный перечень стран, в которых с 30 августа официально будет продаваться международная версия Pocophone F1. В списке присутствует более 60 стран, среди которых включена Украина.

After all, we do come from Xiaomi! #GoPOCO @GlobalPocophone pic.twitter.com/gKkyawsFrm