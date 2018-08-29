Украинцам озвучили цену на топовый смартфон Xiaomi
Международная версия Xiaomi Pocophone F1 оказалась дороже индийской почти на 3000 гривен
В Индии на прошлой неделе представили новый флагман Xiaomi, который вышел под названием Pocophone F1. Устройство привлекло внимание пользователей всего мира благодаря его невероятно низкой цене, как для топового и мощного смартфона – 285 долларов (8000 гривен).
За вышеуказанную сумму покупатель получит очень мощный аппарат с самым производительным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6/8 ГБ оперативной памяти. За такую цену в Украине предлагают куда более скромные варианты из средне ценового сегмента смартфонов.
На официальной страничке бренда Pocophone в Twitter появился полный перечень стран, в которых с 30 августа официально будет продаваться международная версия Pocophone F1. В списке присутствует более 60 стран, среди которых включена Украина.
After all, we do come from Xiaomi! #GoPOCO @GlobalPocophone pic.twitter.com/gKkyawsFrm— POCOPHONE Global (@GlobalPocophone) 27 августа 2018 г.
Но эта новость принесла огорчение для тех, кто хотел приобрести этот смартфон по выгодной цене. Международная версия Xiaomi Pocophone F1 оказалась дороже индийской. В Европе базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценивается в 329 евро, а топовая с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – в 369 евро.
В Украине Xiaomi Pocophone F1 будет стоить 10 999 за самую базовую версию либо 11 999 грн за топовую. Новинка уже доступна для предзаказа в нескольких розничных магазинах страны. Цена оказалась почти на 3000 гривен дороже за индийскую версию, что огорчило многих пользователей в сети.
Напомним, аппарат получил ЖК-дисплей диагональю 6,18 дюйма разрешением 2246х1080 пикселей с вырезом, где располагаются фронтальная камера и система сканирования лиц пользователей, сдвоенную основную камеру, систему охлаждения LiquidCool Technology, которая помогает эффективно справиться с нагревом при длительной нагрузке, и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Из коробки Xiaomi Pocophone F1 работает под управлением MIUI 9.6 на базе Android Oreo и вскоре должен обновиться до MIUI 10 на базе Android Pie.
Напомним, что ранее Vivo создали смартфон с 10 ГБ оперативной памяти, а Motorola выпустила дешевую копию iPhone X.