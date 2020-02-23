Украинская игра Metro Exodus бьет рекорды продаж в Steam

Эмбарго на продажу Metro Exodus в Steam снято, игроки массово раскупают игру

Metro Exodus, разработанная украинской студией 4A Games, была одной из лучших игр 2019 года. Однако на момент старта продаж она была доступна для компьютеров только в цифровом магазине Epic Games Store, что вызвало огромный скандал и множество споров. Лишь год спустя 15 февраля 2020 года эмбарго на продажи в Steam было снято, и геймеры получили возможность купить и скачать Metro Exodus в цифровом магазине от Valve.

Бум продаж показал, что многие игроки были готовы подождать, пока игра не вернется в Steam, где она показала рекордные показатели продаж. Во время ежегодной презентации о финансовых успехах, Ларс Вингефорс, генеральный директор компании Deep Silver, которая является издателем Metro Exodus, заявил: "Metro (Exodus) неплохо продалась на Epic Games Store. Однако в Steam она чувствовала себя еще лучше – в первые дни продаж она показала великолепные показатели – покупатели за неделю приобрели более 200 тысяч копий. Больше всего покупателей было из Китая".

Metro Exodus доступен в Steam Фото: Сегодня

Китай в последние годы становится огромным рынком для Steam – упрощенный китайский является вторым по распространенности языком на платформе и был самым популярным неоднократно.

Игра доступна в Steam по цене в 675 гривен. Ровно столько же игра стоит в менее популярном Epic Games Store.

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