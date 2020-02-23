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Украинская игра Metro Exodus бьет рекорды продаж в Steam

Эмбарго на продажу Metro Exodus в Steam снято, игроки массово раскупают игру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20

Metro Exodus, разработанная украинской студией 4A Games, была одной из лучших игр 2019 года. Однако на момент старта продаж она была доступна для компьютеров только в цифровом магазине Epic Games Store, что вызвало огромный скандал и множество споров. Лишь год спустя 15 февраля 2020 года эмбарго на продажи в Steam было снято, и геймеры получили возможность купить и скачать Metro Exodus в цифровом магазине от Valve.

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Бум продаж показал, что многие игроки были готовы подождать, пока игра не вернется в Steam, где она показала рекордные показатели продаж. Во время ежегодной презентации о финансовых успехах, Ларс Вингефорс, генеральный директор компании Deep Silver, которая является издателем Metro Exodus, заявил: "Metro (Exodus) неплохо продалась на Epic Games Store. Однако в Steam она чувствовала себя еще лучше – в первые дни продаж она показала великолепные показатели – покупатели за неделю приобрели более 200 тысяч копий. Больше всего покупателей было из Китая".

Metro Exodus доступен в Steam
Metro Exodus доступен в Steam
Фото: Сегодня

Китай в последние годы становится огромным рынком для Steam – упрощенный китайский является вторым по распространенности языком на платформе и был самым популярным неоднократно.

Игра доступна в Steam по цене в 675 гривен. Ровно столько же игра стоит в менее популярном Epic Games Store.

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Источник: TechSpot
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