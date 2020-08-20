Украинская Wikipedia получила новый дизайн без лишнего пафоса

Редизайн стартовой страницы украинского раздела "Википедии" пошел по пути упрощения и получил современный дизайн, избавившись от всего лишнего

Стартовая страница украинского раздела Wikipedia сменила дизайн и стала на порядок удобнее. Главной особенностью редизайна является то, что его предложил один из авторов, наполняющий "Википедию" контентом. Предложение было услышано и новый дизайн был принят.

Если смотреть в целом, то редизайн пошел по пути упрощения. В общем все стало более лаконичным, без лишнего пафоса, картинок флагов, гербов и прочего. При этом удобная функциональность осталась на прежнем уровне. Это сделали для того, чтобы осовременить стартовую страницу онлайн-энциклопедии. Она самая популярная по просмотрам, поэтому от ее удобства и функционала зависит успех украинской "Википедии", объясняет администратор украинского раздела энциклопедии Назар Токарь, сообщает AIN.UA.

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Стартовая страница украинского раздела "Википедии" является самой популярной по просмотрам в украинском сегменте. Большинство людей начинают именно с ее. Со стартовой страницы люди переходят вглубь сайта на необходимые статьи. И от того, насколько она удобна, полезна и продуманная зависит очень многое. Поэтому ей было уделено больше внимания, она стала более современной без излишеств. При этом дизайн прост и продуман до мелочей.

Новый дизайн украинской "Википедии" Фото: Сегодня

В планах сообщества авторов продолжать улучшать раздел, причем планов много. Есть достаточно большое количество предложений. Например, уже работает черный список источников – сайты, которые нельзя использовать в качестве источника. Также есть список неавторитетных источников, они имеют соответствующую отметку. В будущем может добавиться список сомнительных или противоречивых источников, при крайней необходимости смогут использовать только администраторы или патрульные украинской "Википедии". Это нововведение находится на стадии обсуждения.

При этом, обновление дизайна происходит постоянно. Он включает обновление шаблонов, стилей, появляются различные бета-функции.

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