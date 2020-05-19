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Укрепляйте дыхательную систему вместе с Huawei Watch GT 2e

Тренировки и гаджеты для отслеживания показателей организма — действенный способ заботы о самочувствии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30

Из-за распространения COVID-19 внимание к здоровью дыхательной системы и мониторинг уровня насыщения крови кислородом важны как никогда. Тренировки и гаджеты для отслеживания показателей организма — действенный способ заботы о самочувствии.

Что такое SpO2?

SpO2 — это уровень насыщения крови кислородом, являющийся важным показателем для отслеживания качества дыхания во время коронавируса и индикатором здорового функционирования легких. Его низкий уровень (менее 95%) может иметь серьезные последствия для организма. В отслеживании этого показателя помогут смарт-часы Huawei Watch GT 2e с поддержкой измерения SpO2.

Для измерения SpO2 применяется светодиод, который испускает красный и ИК-свет. Поглощение гемоглобином света 2 волн (красный — 660 нм, ИК — 940 нм) меняется в зависимости от уровня насыщения его кислородом, что позволяет фиксировать изменение цвета крови.

Чтобы активировать мониторинг SpO2, просто выберите эту функцию в меню гаджета.

Спорт для каждого

Тренировка — отличный способ заботы о здоровье органов дыхания. Для занятий бегом или ходьбой не нужны спецнавыки и оборудование. Они подходят большинству и положительно влияют на организм. Старайтесь каждые 3-18 шагов глубоко вдыхать и выдыхать воздух из легких. За 30 минут работа дыхательной системы запускается на полную.

Гребля и орбитрек укрепляют сердце и легкие. Huawei Watch GT 2e будут присылать данные о сожженных калориях, а встроенный оптический датчик сердечного ритма — следить за частотой сердечных сокращений в реальном времени.

Дыхательная гимнастика

Надувание шарика также является эффективным для улучшения состояния сердечно-легочной системы. А упражнения для дыхания на 3 уровнях в спецприложении Huawei помогут снять стресс и улучшить самочувствие.

Скучно? Выберите в Huawei Watch GT 2e один из 100 режимов тренировок с автоматическим распознаванием 6 самых популярных. Это может быть ходьба, аэробика, йога, занятия на эллиптическом и велотренажере, бег и т.д. С таким многообразием тренировки никогда не надоедают.

Huawei Watch GT 2e работают до 14 дней без подзарядки в обычном режиме, а с постоянно включенным GPS — до 30 часов. Они поддерживают фирменные технологии Huawei для отслеживания качества сна и уровня стресса, имеют защиту от влаги и модуль Bluetooth 5.1 для подключения смартфона и наушников. Среди других опций — динамические циферблаты для расширения возможностей персонификации, трекинг женского цикла, дистанционное управление камерой. А прослушивать до 500 треков и удобно управлять музыкой можно прямо с Huawei Watch GT 2e.

Huawei Watch GT 2e имеют спортивный силиконовый ремешок с перфорацией в 3 цветах — "Зеленом" (Mint Green), "Красном" (Lava Red) и "Черном" (Graphite Black). В комплекте — один ремешок, однако можно приобрести дополнительные ремешки во всех доступных цветах (и белом).

Смарт-часы доступны в Украине по рекомендованной цене 4 999 грн. А с 15 по 31 мая действует предложение — при покупке Huawei Watch GT 2e пользователи получат в подарок весы Huawei Smart Scale.

С ценовыми предложениями на Huawei Watch GT 2e можно ознакомиться по ссылке.

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