Ультрафиолет в холодильнике, пар в стиральной машине и духовке – новый рецепт дезинфекции от beko

Компания beko представила инновационную линейку бытовой техники, которая устраняет 99% бактерий и вирусов, включая COVID-19

Мой дом – моя крепость, эта фраза сейчас имеет глобальный масштаб. И даже возвращение домой превращается практически в оборонительный ритуал: чтобы защититься от COVID-19, одни предметы протираются санитайзером, другие отправляются в карантин на несколько дней, третьи – в стирку. Личная гигиена – это уже не просто "мойте руки перед едой". Люди стали более ответственно относиться к чистоте, что подтверждает, в частности, возросший спрос на санитарную химию. Но такая усиленная гигиена занимает время, требует дополнительных расходов, не всегда бывает экологичной, а для многих людей, например, страдающих аллергией, и вовсе становится сложной проблемой.

Инновации вдохновляются природой

Свой вариант антикоронавирусных средств разработал ведущий европейский производитель бытовой техники beko. Исследование, которое компания провела среди потребителей в 31 стране, подтвердило, что люди стали больше убирать и стирать дома, некоторые начали дезинфицировать постельное белье, уделять больше внимания чистоте упаковки приобретенных продуктов. Чтобы обеспечить новые потребности, beko разработала технологию HygieneShield, которая способна уничтожить более 99% бактерий и вирусов (включая COVID-19). Очищающая сила природы у вас под рукой, заверяет производитель, поскольку в бытовой технике с HygieneShield для дезинфекции используется пар и ультрафиолет.

О запуске новой линейки бытовых приборов HygieneShield объявили 8 октября на международной онлайн-пресс-конференции генеральный директор компании Arçelik Хакан Булгурлу и директор Arçelik по маркетингу Зейнеп Ялим Узун.

"Наши технологии сейчас проходят независимую проверку от Airmid Health Group – уважаемой организации, которая занимается исследованиями в области биомедицины. На сегодня, стиральные машины и холодильники HygieneShield продемонстрировали свою способность уменьшать количество бактерий и вирусов более чем на 99%. Испытания других категорий техники продолжаются, и мы планируем завершить процедуры испытания и сертификации до ноября. Например, наши посудомоечные машины сейчас проходят независимое оценивание в Рейн-Ваальському университете прикладных наук, и мы ожидаем в октябре завершить тестирование и получить необходимые сертификаты. Надеемся, что наши изделия подарят потребителям спокойствие и уверенность, что их дома безопасны и чисты. Ведь мы все продолжаем привыкать к новым реалиям жизни", – сказал Хакан Булгурлу.

Генеральный директор компании Arçelik Хакан Булгурлу

Новая линейка HygieneShield включает семь бытовых приборов со встроенными программами дезинфекции и функциями обеззараживания упакованных пищевых продуктов и вещей, она обеспечивает уровень защиты, которому нет аналогов на рынке.

Бытовая техника, которая может еще и дезинфицировать

Ключи, телефон, кошелек, детские бутылочки и игрушки, упакованные товары, почта, канцелярские предметы, футляры, очки… Множество обыденных вещей сейчас требуют дополнительного внимания и времени для дезинфекции. beko предлагает легкое и эффективное решение – ультрафиолетовый дезинфекционный шкаф с технологией HygieneShield. Этот прибор внешне похож на микроволновку, его можно поставить в любом месте дома, например, в прихожей. Для обеззараживания достаточно положить в шкаф предмет и выбрать на сенсорном экране необходимую программу. Безопасный для вещей и людей цикл антибактериальной очистки длится от 20 до 40 минут.

Многие из нас обрабатывают антисептиком упаковки принесенных домой продуктов. Теперь это может сделать за нас холодильник beko с помощью программы UV Hygienic Refresh. Продукты нужно просто положить в специальный выдвижной ящик в камере холодильника. Антибактериальный процесс очистки длится примерно 40 минут, за это время уничтожается более 99% бактерий и вирусов.

Медики советуют после каждого возвращения домой стирать одежду или убирать ее в изолированное место на несколько дней. В сушильной машине beko с технологией HygieneShield можно избавиться от бактерий и вирусов на одежде без стирки и за несколько минут. Особенно это удобно для вещей, которые не рекомендуется часто стирать или уход за которыми имеет температурные ограничения, для обработки многоразовых масок или ежедневной форменной одежды. Производитель обещает, что программа UV Hygienic Refresh (Гигиеническая обработка ультрафиолетом) позволит освежить до шести сухих предметов одежды. Кроме того, в сушильной машине есть программа UV Hygienic Drying (Гигиеническая сушка с ультрафиолетом), которая позволяет высушить и обеззаразить до 5 кг выстиранного белья, включая вещи, которые требуют стирки при низкой температуре.

Актуальная опция антибактериальной очистки появилась и в стиральной машине beko. Интеллектуальный алгоритм, дополнительный канал нагрева и система вентиляции – специальная программа гигиенической обработки наполняет барабан стиралки горячим воздухом, чтобы поддерживать температуру белья на уровне 60° C, обеспечивая санитарную очистку без воды. Таким образом в стирально-сушильной машине с технологией HygieneShield из 2 кг одежды убирается более 99% вирусов и бактерий всего за 58 минут. Важно, что сам процесс экономный и экологичный, потому что не используются химия для стирки и вода.

УФ-излучение beko поместила и в духовку. Здесь доступны две отдельные программы дезинфекции с использованием насыщенного пара и жара – они работают при температурах 70° C и 120° C соответственно. Выбрав температуру 70° C, за 15 минут можно продезинфицировать поверхности упакованных пищевых продуктов, при этом вкус и структура продуктов сохраняются. Обработка при 120° C позволяет за 20 минут очистить от вирусов и бактерий металлические миски и стеклянную посуду.

Ну и конечно же инновационная технология дезинфекции используется в посудомоечной машине beko линейки HygieneShield. Для достижения лучшего уровня гигиены эта машина предлагает специальную функцию обработки паром и дополнительного ополаскивания горячей водой.

Научиться жить с вирусом

Мы проходим через большие изменения в своей жизни, гигиена и санитарная профилактика становятся частью нашего поведения. "Я думаю, что соблюдение правил гигиены станет одним из долговременных последствий коронавируса, – говорит Хакан Булгурлу. – Нам надо научиться жить с вирусом". Бытовая техника может сделать нашу жизнь в новых условиях не только комфортнее, но и безопаснее, защищая от инфекций и болезней, обеспечив профессиональный уровень гигиены дома.

