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Умные очки с искусственным "мозгом" помогут побороть лень

Сегодня, 14:36

Гаджет под названием Specs представляет собой смарт-очки со встроенной видеокамерой и алгоритмами искусственного интеллекта

Канадский стартап Auctify смог найти универсальное решение для борьбы с ленью. Изобретатели создали умные очки со встроенным искусственным интеллектом, которые помогут владельцам бороться с прокрастинацией путем принудительного акцентирования внимания к работе. В зависимости от использования, это продукт может стать как гаджетом для достижения успеха, так и истинным кошмаром для прокрастинатора.

Очки называются Specs, где их можно поддержать на краудфандинговой платформе Indiegogo. За двое суток удалось собрать в 3,5 раза больше средств, чем необходимо на производство смарт-очков. Первые пользователи получат свои устройства уже в декабре, сообщает The Verge.

Смотрите также в сюжете о том, как на аукционе продали очки Джона Леннона:

Принцип работы гаджета описывается очень просто: камера, встроенная в раму Specs, использует машинное обучение, чтобы определять, на что вы смотрите, будь то ноутбук, книга или другой человек. Очки записывают эти данные в течение дня и отправляют их в специальное приложение, где пользователи могут с помощью понятных визуальных диаграмм отслеживать, на какие действия тратят больше всего времени.

Очки Specs от канадского стартапа Auctify
Очки Specs от канадского стартапа Auctify
Фото: Auctify

На начальном этапе Specs различают 20 видов деятельности, в числе которых чтение, письмо, занятия спортом и йогой, приготовление еды, разговоры с другими людьми и игра на музыкальном инструменте.

Принцип работы Specs

При желании можно настроить функцию "фокус-сессий": в течение указанного времени система будет предупреждать всякий раз, когда заметит, что вы отвлекаетесь от работы, с помощью световых и звуковых сигналов, воспроизводимых встроенными в оправу динамиками.

Очки Specs работают в паре с одноименным приложением для Android и iOS
Очки Specs работают в паре с одноименным приложением для Android и iOS
Фото: Auctify

В дополнение к отслеживанию активности у Specs есть еще несколько уловок. Встроенный пульсоксиметр крови, акселерометр и гироскоп, которые позволят очкам функционировать как устройство для отслеживания физической формы. А динамики с костной проводимостью позволят вам слушать музыку и даже принимать звонки с помощью Specs не используя наушники. Более того, в оправу можно вставить свои линзы, приписанные врачом для коррекции зрения.

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Очевидно, что для устройства, специально предназначенного для отслеживания всего, что вы делаете в течение дня, конфиденциальность может оказаться большой проблемой. Auctify сообщает, что Specs никогда не отправляет фотографии или видео куда-либо через Интернет, и использует машинное обучение для анализа изображений на устройстве, после чего они сразу же удаляются. Компания также заявляет, что информация на вашем телефоне зашифрована, хотя это не означает, что сами очки невозможно украсть.

Приложение Specs
Приложение Specs
Фото: Auctify

Однако самое большое беспокойство заключается в том, что спецификации на момент выхода устройства в продажу могут не соответствовать смелым заявлениям Auctify, как это часто бывает с подобными продуктами, финансируемыми за счет краудфандинга. Ведущий конструктор проекта Эль-Халаби сообщает, что команда уже построила полнофункциональный прототип спецификаций и поделился видео о том, как они работают.

Напомним, что ранее учеными была раскрыта интересная особенность ленивых людей. Также ранее мы рассказывали о том, как полюбить свою лень и назвали пять веских причин ничего не делать.

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Источник: Auctify
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