Умные технологии: робота научили приносить пиво из холодильника

Сегодня, 10:42

Разработчики отметили, что робот может различать изображения на бутылках на 20 фонах

Робот выбирает определенное пиво. Кадр из видео
Робот выбирает определенное пиво. Кадр из видео

Теперь в доме может появится настоящий помощник – робот, который приносит из холодильника пиво. Его создали немецкие инженеры.

Видеоролик с умной машиной был опубликован на YouTube-канале homerUniKoblenz.

В подписи к ролику говорится, что робота научили выполнять сложные задачи по сегментации и манипуляции объектами, в связи с чем ученые разработали нейросеть.

Примечательно, что робот может распознать не только холодильник, затем открыть его, а и найти пиво определенной марки.

Разработчики отметили, что робот может различать изображения на бутылках на 20 фонах.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что ждет человечество после глобальной роботизации. Известный историк выступил с речью о том, какие неизбежные изменения случатся в ближайшем будущем и как их принять.
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Источник:

"Сегодня"

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