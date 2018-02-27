Умные технологии: робота научили приносить пиво из холодильника
Разработчики отметили, что робот может различать изображения на бутылках на 20 фонах
Теперь в доме может появится настоящий помощник – робот, который приносит из холодильника пиво. Его создали немецкие инженеры.
Видеоролик с умной машиной был опубликован на YouTube-канале homerUniKoblenz.
В подписи к ролику говорится, что робота научили выполнять сложные задачи по сегментации и манипуляции объектами, в связи с чем ученые разработали нейросеть.
Примечательно, что робот может распознать не только холодильник, затем открыть его, а и найти пиво определенной марки.
Разработчики отметили, что робот может различать изображения на бутылках на 20 фонах.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что ждет человечество после глобальной роботизации. Известный историк выступил с речью о том, какие неизбежные изменения случатся в ближайшем будущем и как их принять.
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