Ушел из жизни великий астронавт

Маккендлесс был капитаном американского флота, а также одним из 19 астронавтов, кого выбрало NASA для космической миссии

Накануне в США в возрасте 80 лет скончался Брюс МакКендлесс, который стал первым, кто вышел в открытый космос без страховки. Его знаменитый полет состоялся в 1984 году. Об этом сообщает космическое агентство NASA в своем Twitter.

"Мы расстроены потерей астронавта в отставке Брюса МакКендлесса. Он наиболее известен, как первый человек, который осуществил свободный полет во время полета на шаттле в космос. Также он участвовал (контроль и непосредственная помощь) в миссии Аполло 11 на Луну", – отметили в организации.

Маккендлесс родился 8 июня 1937 года в Бостоне. Был капитаном американского флота, а также одним из 19 астронавтов, кого выбрало NASA для космической миссии.

Его знаменитый полет состоялся в 1984 году: астронавт участвовал в испытаниях пилотируемого маневрирующего модуля, предназначенного для самостоятельного перемещения за пределами космического корабля.

При жизни американец получил большое количество престижных наград.

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