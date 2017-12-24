Ушел из жизни великий астронавт

Вчера, 23:15

Маккендлесс  был капитаном американского флота, а также одним из 19 астронавтов, кого выбрало NASA для космической миссии

Брюс МакКендлесс. Фото: NASA
Брюс МакКендлесс. Фото: NASA

Накануне в США в возрасте 80 лет скончался Брюс МакКендлесс, который стал первым, кто вышел в открытый космос без страховки. Его знаменитый полет состоялся в 1984 году. Об этом сообщает космическое агентство NASA в своем Twitter.

"Мы расстроены потерей астронавта в отставке Брюса МакКендлесса. Он наиболее известен, как первый человек, который осуществил свободный полет во время полета на шаттле в космос. Также он участвовал (контроль и непосредственная помощь) в миссии Аполло 11 на Луну", – отметили в организации.

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Маккендлесс родился 8 июня 1937 года в Бостоне. Был капитаном американского флота, а также одним из 19 астронавтов, кого выбрало NASA для космической миссии.

Его знаменитый полет состоялся в 1984 году: астронавт участвовал в испытаниях пилотируемого маневрирующего модуля, предназначенного для самостоятельного перемещения за пределами космического корабля.

При жизни американец получил большое количество престижных наград.

Ранее мы писали, что NASA планирует первую межзвездную миссию к планете Проксима b.

Также напомним, что специалисты НАСА наблюдали мощное авроральное сияние на Марсе, вызванное выбросом массы из атмосферы Солнца 10 сентября 2017 года. 

Также мы писали, что американский астронавт Рэндольф Брезник сделал захватывающие снимки Киева с борта Международной космической станции. Фотографии космонавт опубликовал на личной странице в Facebook.
NASA, скончался, астронавт
Источник:

24tv.ua

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