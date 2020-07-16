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Успеть за 20 минут: Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку

Сегодня, 18:05

Oppo создала 125-ваттную зарядку, способную восполнить заряд аккумулятора емкостью 4000 мАч до 100% за считанные минуты

Компания Oppo объявила о запуске прорывной технологии в мире зарядных адаптеров для смартфонов. Китайский производитель смартфонов представил миру технологию Super Flash Charge, которая представляет собой продвинутый зарядный адаптер для мобильных устройств мощностью 125 Вт – в настоящее время это самая мощная в отрасли технология зарядки. По словам Oppo, гаджет способен восполнить заряд аккумулятора емкостью 4000 мАч до 41% всего за 5 минут, а до 100% – за 20 минут, сообщает Gizmochina.

Super Flash Charge основана на 65-ваттной технологии SuperVOOC 2.0. Впервые она была представлена в сентябре 2019 года на телефоне OPPO Reno Ace с поддержкой Snapdragon 855+. Также улучшению подверглась SuperVOOC 2.0, которая теперь cтала беспроводной, получила название 65 W AirVOOC и является самой быстрой среди большинства существующих на рынке проводных решений и потенциально может избавить нас от необходимости искать шнуры для подключения.

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Чтобы достичь невероятных показателей В 125 Вт, Oppo Flash Charge увеличила напряжение до 20 В, в то время как максимальный ток составляет 6,25 А. Такая высокая скорость зарядки стала возможной благодаря значительному улучшению свойств плотности потока мощности. Вместо двух ячеек 3C, обнаруженных в технологии SuperVOOC 2.0, новый протокол Flash Charge использует две ячейки 6C. Новая технология также поставляется с ведущими в отрасли технологиями с несколькими батарейными блоками, тремя параллельными зарядными насосами и встроенным микроконтроллером (MCU) для повышения эффективности зарядки.

Конечно, такая высокая мощность сопряжена с высоким риском нагрева. Поэтому OPPO также работает над функциями безопасности, добавив еще 10 датчиков температуры для контроля состояния зарядки. Другие меры безопасности включают защиту от перенапряжения плавкого предохранителя, а также 128-битный алгоритм шифрования.

Беспроводное зарядное устройство Oppo AirVOOC мощностью 65 Вт обладает стандартом Qi. Поставляется со стеклянным корпусом, изготовленным по бескорпусной технологии быстрого прототипирования. Oppo уверяет, что это первое применение подобной схемы на рынке бытовой электроники. В нижней части зарядного устройства находится полупроводниковый кулер для лучшего охлаждения. Это позволяет температуре телефона быть на 2 °C ниже, чем при использовании традиционного вентилятора для отвода тепла.

Особенности технологии быстрой зарядки Oppo
Особенности технологии быстрой зарядки Oppo
Фото: GizmoChina

К сожалению, у Oppo не предоставили информацию о дате выпуска или стоимости этого беспроводного зарядного устройства AirVOOC мощностью 65 Вт. Мы также не знаем, когда увидим смартфон с этой технологией 125W Flash Charge, так как обычные смартфоны не способны использовать все возможности этой зарядки.

Беспроводная 65 Вт зарядка Oppo
Беспроводная 65 Вт зарядка Oppo
Фото: GizmoChina

Напомним, что ранее Xiaomi обещала смартфонам сверхбыструю зарядку. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году, которые пожирают батарею.

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Источник: GizmoChina
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