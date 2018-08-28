Ужасы планеты: NASA показала страшное лицо глобального потепления
Ученые воссоздали карту распространения в атмосфере Земли мельчайших частиц и жидких капель, известных как аэрозоли
Цунами, ураганы и другие экстремальные погодные условия являются одними из многочисленных признаков изменения климата Земли. NASA показала общую шокирующую визуализацию глобального потепления планеты.
На картинке ученые воссоздали карту распространения в атмосфере Земли мельчайших частиц и жидких капель, известных как аэрозоли. Даже если воздух кажется чистым, в организм человека проникают миллионы таких частиц с каждым вдохом.
Эти вещества можно найти в атмосфере над океанами, пустынями, горами, льдами, лесами и каждой экосистемой между ними. Земные спутники НАСА, такие как "Терра", "Аква", "Аура" и Suomi NPP, также видят их, только с перспективы в сотни километров над поверхностью планеты.
Ужасающее количество аэрозолей на картинке было зафиксировано лишь в один день – 23 августа. Большая их часть формируется из пыли, вулканического пепла и других источников. В этом году они особенно насытили атмосферу Земли из-за пожаров в Калифорнии, Британской Колумбии и южной части Африки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраину признали лидером погодных аномалий
Аэрозольные вихри морской соли, которая попадает в воздух вместе с морскими брызгами во время шторма, показаны синим цветом. Частицы черного углерода, обозначенные красным, относятся к числу частиц, испускаемых пожарами, транспортными средствами и промышленными предприятиями. Частицы, классифицированные как пыль, окрашены фиолетовым.
В этом году по всему миру ученые зафиксировали 118 рекордных данных о температуре, а лесные пожары опустошили не только Северную Америку, но и Грецию и другие регионы. Все это влияет на рост углекислого газа в атмосфере, создающий парниковый эффект, повышающий температуру и заставляющий таять ледники и вечную мерзлоту.
Напомним, что солнечная активность усилит эффект глобального потепления, а из-за глобального потепления самолеты не смогут взлетать.