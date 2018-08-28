Ужасы планеты: NASA показала страшное лицо глобального потепления

Ученые воссоздали карту распространения в атмосфере Земли мельчайших частиц и жидких капель, известных как аэрозоли

Показана общая картина глобального потепления

Цунами, ураганы и другие экстремальные погодные условия являются одними из многочисленных признаков изменения климата Земли. NASA показала общую шокирующую визуализацию глобального потепления планеты.

На картинке ученые воссоздали карту распространения в атмосфере Земли мельчайших частиц и жидких капель, известных как аэрозоли. Даже если воздух кажется чистым, в организм человека проникают миллионы таких частиц с каждым вдохом.

Визуализация аэрозолей в атмосфере NASA

Эти вещества можно найти в атмосфере над океанами, пустынями, горами, льдами, лесами и каждой экосистемой между ними. Земные спутники НАСА, такие как "Терра", "Аква", "Аура" и Suomi NPP, также видят их, только с перспективы в сотни километров над поверхностью планеты.

Ужасающее количество аэрозолей на картинке было зафиксировано лишь в один день – 23 августа. Большая их часть формируется из пыли, вулканического пепла и других источников. В этом году они особенно насытили атмосферу Земли из-за пожаров в Калифорнии, Британской Колумбии и южной части Африки.

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Аэрозольные вихри морской соли, которая попадает в воздух вместе с морскими брызгами во время шторма, показаны синим цветом. Частицы черного углерода, обозначенные красным, относятся к числу частиц, испускаемых пожарами, транспортными средствами и промышленными предприятиями. Частицы, классифицированные как пыль, окрашены фиолетовым.

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В этом году по всему миру ученые зафиксировали 118 рекордных данных о температуре, а лесные пожары опустошили не только Северную Америку, но и Грецию и другие регионы. Все это влияет на рост углекислого газа в атмосфере, создающий парниковый эффект, повышающий температуру и заставляющий таять ледники и вечную мерзлоту.

Напомним, что солнечная активность усилит эффект глобального потепления, а из-за глобального потепления самолеты не смогут взлетать.