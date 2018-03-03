В 2018 году существованию Земли угрожают 34 астероида

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В этом году на очень близком расстоянии от нашей планеты пролетят 34 астероида, диаметр которых составит около 100 метров

 

Каждый год астероидов все больше. Фото: pixabay
Каждый год астероидов все больше. Фото: pixabay

Астрономы из центра "Антистихия" после проведения ряда исследований пришли к выводу, что в 2018 году на очень близком расстоянии от нашей планеты пролетят 34 астероида, диаметр которых составит около 100 метров.

Напомним, что в прошлом году вблизи Земли пролетело более 700 астероидов разной величины. Расстояние между Землей и космическими телами составляло менее десяти миллионов километров, что считается достаточно малым. Ученые зафиксировали все пролетевшие мимо Земли астероиды и сообщили, что около ста из них имели диаметр около 100 метров.

Как известно, данные астероиды не относятся к группе больших небесных тел. К большим астероидам относятся только те, диаметр которых составляет одну тысячу метров и более. Напомним, что на Земле существует около 120 кратеров, которые были оставлены упавшими космическими телами. На территории России имеется всего один кратер, который образовался в результате падения крупной величины – диаметр кратера составляет 100 километров. Такой огромный метеорит, по мнению ученых, упал на нашу планету почти сорок миллионов лет назад.

Напомним, ранее ученые озвучили вероятную теорию происхождения жизни на Земле,

Также сообщалось, что в космосе нашли убийцу планет

О том, как в небе над Аризоной взорвался астероид, смотрите на видео ниже:
земля, астероид, угроза

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Источник:

u-news

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