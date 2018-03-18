В Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост

Сегодня, 10:33

Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна приблизительно половине мили

Длинна моста составляет приблизительно полмили. Фото: scienceguide.nl
Длинна моста составляет приблизительно полмили. Фото: scienceguide.nl

Март богат находками. Ранее ученые обнаружили загадочные гигантские водовороты в океане, происхождение которых объяснить не удается, а сейчас, под растаявшими льдами Антарктиды, обнаружили мост и шоссе. Образование сразу очень сложно опознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, сообщает Российский Диалог.

Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна приблизительно половине мили. С одной стороны дороги можно заметить арку "под мост".

С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.

Напомним, ранее австралийские рыбаки наткнулись на огромного монстра.
Находку на пляже Муор-Парка сделали местные жители Джон и Райли Линдхольм
Мужчина признался, что не смог определить данный экземпляр, хотя давно занимается рыбалкой.

"Я видел много разной рыбы и много очень большой рыбы, но никогда не видел ничего подобного", – сказал Джон Линдхольм, который долго работал на рыболовном судне.
Специалисты музея Квинсленда сообщили, что вероятнее всего рыба является квинслендским гигантским групером.

О том, как Новая Антарктика стала самым большим в мире морским заповедником, смотрите на видео ниже:
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