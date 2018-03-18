В Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост

Март богат находками. Ранее ученые обнаружили загадочные гигантские водовороты в океане, происхождение которых объяснить не удается, а сейчас, под растаявшими льдами Антарктиды, обнаружили мост и шоссе. Образование сразу очень сложно опознать, но, если присмотреться к горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, сообщает Российский Диалог.

Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна приблизительно половине мили. С одной стороны дороги можно заметить арку "под мост".

С помощью сервиса Google Earth специалисты узкого направления неоднократно находили что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.