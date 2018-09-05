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В Антарктиде заметили необъяснимое явление

Исследователи пока не могут объяснить аномальное поведение гигантского айсберга

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:36
Ученые пока не могут дать полного объяснения аномальному явлению. Фото: Wallpaperplay
Ученые пока не могут дать полного объяснения аномальному явлению. Фото: Wallpaperplay

У берегов Антарктиды от шельфового ледника Ларсен откололся гигантский айсберг А-68. Внимание ученых привлекли не столько громадные размеры глыбы, размером с половину Ямайки, сколько его аномальное поведение.

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За летний период айсберг повернулся против часовой стрелки на 90 градусов, что не свойственно таким большим объектам. Исследователи пока не могут объяснить, что стало причиной такого быстрого поворота.

Айсберг откололся летом 2017 года. Площадь айсберга А-68 составляет 5,8 тысяч кв. м., а масса – триллион тонн. Ранее ледяная глыба не привлекала к себе внимание и была неповоротливой, так как зацепилась за морское дно и практически не двигалась.

Но начиная с июля айсберг начал плавный поворот против часовой стрелки, а в августе поворот ускорился: за последние две недели айсберг повернулся на 10 градусов, а за две недели до этого — на 30 градусов.

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Один из обломком айсберга Ларсен
AP

По мнению ученых, А-68 потерял контакт с дном из-за постепенного таяния или айсберг попал в сильное морское течение.

Напомним, что ранее этим летом в Антарктиде зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле, а ученые предостерегают людей, что вскоре Земля станет адом

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Источник: The Daily Mail
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