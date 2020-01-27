Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В атмосфере Земли найдена новая угроза жизни людей

Мельчайшие споры обладают размером в 30 нанометров и могут вызвать приступ астмы или аллергические реакции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Фрагменты представляют собой кусочки грибковых спор
Фрагменты представляют собой кусочки грибковых спор
Фото: Unsplash

Новое исследование Калифорнийского института показало, что наш земной воздух пропитан новым, ранее неизвестным видом мельчайших грибковых спор. Эти грибковые наночастицы могут нанести серьезный урон здоровью: вызвать приступ астмы или опасные аллергические реакции. В то же время эти споры играют важную роль в образовании облаков. Сообщает Science Alert.

Читайте также:
Как не заразиться коронавирусом в Украине: что советуют Супрун, Комаровский и Минздрав

Смотрите также в сюжете о том, грозит ли вирус из Китая украинцам:

"Эти фрагменты представляют собой кусочки грибковых спор, которые разрываются после набухания водой. Было неожиданно идентифицировать их как грибковые фрагменты", – заявил химик Майкл Лоулер из Калифорнийского университета.

Фрагменты грибных клеток размером около невероятно малы – около 30 нанометров. Если учесть, что лист бумаги имеет толщину около 100 тысяч нанометров, то можно представить себе их крошечные размеры.

Читайте также:
5 знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Исследователи считают, что предыдущие исследования могли их попросту не увидеть, потому что работали при недостаточно высоком разрешении. Из-за своих крошечных размеров частицы представляют угрозу для человека: они могут проникать в легкие, вызывая аллергию и астму.

Следующим шагом является дальнейший анализ взаимосвязи между этими спорами и образованием облаков, что должно привести к более точному моделированию климата, а также к лучшему пониманию того, как воздух, которым мы дышим, может изменяться в зависимости от климата.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Напомним, что ранее медики обнаружили новое венерическое заболевание. А недавно щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса Туристические компании Китая полностью прекратят организацию туров Коронавирус атакует: руководство Китая собралось из-за опасной болезни В Европе впервые выявили коронавирус
исследование жизнь болезни воздух атмосфера споры
Источник: Science Alert
Реклама

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяШоу-бизнес

Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

24 январяТехно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

24 январяПсихология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Новости партнеров

Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Что будет, если каждый день пить кефир
Что будет, если каждый день пить кефир
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду