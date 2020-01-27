В атмосфере Земли найдена новая угроза жизни людей

Мельчайшие споры обладают размером в 30 нанометров и могут вызвать приступ астмы или аллергические реакции

Фрагменты представляют собой кусочки грибковых спор Фото: Unsplash

Новое исследование Калифорнийского института показало, что наш земной воздух пропитан новым, ранее неизвестным видом мельчайших грибковых спор. Эти грибковые наночастицы могут нанести серьезный урон здоровью: вызвать приступ астмы или опасные аллергические реакции. В то же время эти споры играют важную роль в образовании облаков. Сообщает Science Alert.

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"Эти фрагменты представляют собой кусочки грибковых спор, которые разрываются после набухания водой. Было неожиданно идентифицировать их как грибковые фрагменты", – заявил химик Майкл Лоулер из Калифорнийского университета.

Фрагменты грибных клеток размером около невероятно малы – около 30 нанометров. Если учесть, что лист бумаги имеет толщину около 100 тысяч нанометров, то можно представить себе их крошечные размеры.

Исследователи считают, что предыдущие исследования могли их попросту не увидеть, потому что работали при недостаточно высоком разрешении. Из-за своих крошечных размеров частицы представляют угрозу для человека: они могут проникать в легкие, вызывая аллергию и астму.

Следующим шагом является дальнейший анализ взаимосвязи между этими спорами и образованием облаков, что должно привести к более точному моделированию климата, а также к лучшему пониманию того, как воздух, которым мы дышим, может изменяться в зависимости от климата.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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