В Берлине случайно нашли дверь, которая ведет в тоннели "холодной войны"

Сегодня, 15:30

Желание получить свободу заставляло людей рыть километрами

Подземелья Берлина хранят в себе немало историй. Фото: pixabay
Подземелья Берлина хранят в себе немало историй. Фото: pixabay

Археолог Торстен Дресслер нашел загадочную дверь, которая в итоге оказалось входом в туннель, построенный во времена "холодной войны". В 1963 году по проходу планировали покинуть ГДР жители Восточного Берлина.

Как отмечает Карл Хольцапфель, он и другие желающие покинуть страну копали туннель 120 дней, однако до цели дойти суждено не было: всех разоблачили сотрудники государственной безопасности.

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Работа занимала много сил: за день совместного труда удавалось продвинуться лишь на пару метров, не более. Однако желание получить свободу заставляло идти дальше.
Известно, что (до 1989 года, когда разрушили Берлинскую стену) было вырыто порядка за всё время 75 туннелей. Следовательно, археологам предстоит открыть ещё не один десяток проходов.

Из-за конфликтных взглядов между представителями социализма и капитализма в 1961 году была возведена стена между ГДР и ФРГ. Некоторые люди пытались перелезть ограждение, за это их расстреляли (умерло приблизительно двести человек). Пересечь границу могли только пенсионеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск "спрячет" человечество на Марсе от третьей мировой войны,

Также сообщалось, что математик вычислил дату начала Третьей мировой войны.

О том, как в берлинском метро нашли сумку набитую тысячами евро, смотрите на видео ниже:
война, берлин, тоннель

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Источник:

УКРОП

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