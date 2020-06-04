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В центре Вселенной обнаружили ось зла

Сегодня, 10:35

Вселенная вращается сразу по четырем осям, а ее центр получил название "ось зла"

Если посмотреть на галактики во Вселенной, кажется, что движутся они хаотично, словно по броуновскому движению. Однако астрофизик Лиор Шамир из Университета штата Канзас в США выяснил странный факт – у движения галактик во Вселенной есть определенная цель, а не беспорядочное движение в пространстве-времени.

Автор исследования изучил 200 тысяч галактик и обнаружил, что распределение направления вращения галактик создает квадрупольную картину, что нельзя объяснить случайным совпадением. По мнению ученого, это может говорить о том, что ранняя Вселенная могла вращаться подобно гигантской галактике – у нее был центр, вокруг которого все вещество вращалось, как гигантская юла.

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Шамир определил направление вращения галактик по эффекту Доплера, видимого на боковых краях диска. Галактики могут вращаться по часовой или против часовой стрелки, и от этого зависит смещение спектра световых волн, испускаемых краями галактики. Красное смещение указывает на то, что часть галактики движется в направлении от наблюдателя, а синее смещение – к наблюдателю. Согласно космологическому принципу, Вселенная изотропна, и значит, распределение галактик по их вращению должно быть равномерным.

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Ученый выяснил, что существует избыток галактик, вращающихся по часовой стрелке. Соотношение составляет 51:49, но в изотропной Вселенной вероятность такого распределения составляет 1:1000000000. При этом выявленная асимметрия согласуется с квадрупольной структурой, то есть в двух из четырех направлений разница становится более выраженной. Такая картина возникает, если Вселенная вращается по четырем осям.

Это согласуется с данными о квадруполе микроволнового фона, связанного с распределением флуктуаций температур. Это явление ученые называют "осью зла", однако одним из возможных объяснений наблюдаемой анизотропии было "загрязнение" ярким светом современной Вселенной. Новое исследование лишено этого недостатка, поэтому подтверждает существование оси зла.

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Препринт статьи, доказывающей существование оси зла (axis of evil), опубликован в репозитории arXiv и пока еще не прошел рецензирование.

Напомним, что ранее ученые дали ответ о том, где расположен конец Вселенной. Также исследователи смогли приоткрыть тайну о том, что было до Большого взрыва.

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Источник: Global Science
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