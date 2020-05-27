В Чехии создали "сумасшедшую маршрутку" для дорог Украины: фото

Чешский автобус-внедорожник Torsus Praetorian был разработал выходцами из Украины, и даже получил престижную европейскую награду Red Dot Award 2020 за дизайн

Признаемся, автобусы являются достаточно скучным видом транспорта и новинки в этом сегмента мало кто ждет, учитывая их мирскую полезность – перевозить людей в городских условиях. Но не в случае с Torsus Praetorian – это первый в мире автобус-внедорожник, который не оставит равнодушным никого. Его огромные колеса и высокий дорожный просвет в 40 см доставит пассажиров в те места, куда даже не каждый джип сунется.

Torsus был разработан в Чехии компанией Pulsar Expo, основанную выходцами из Украины Юлией Хомич и Вахтангом Джукашвили. И детище настолько впечатлило экспертов, что проект даже получил престижную европейскую награду Red Dot Award 2020 в области дизайна.

Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu

В основе Torsus Praetorian используется конструкция от грузовиков MAN, популярного производителя грузовых автомобилей и автобусов большой грузоподъемности. Двигатель "сумасшедшей маршрутки" представляет собой 6,9-литровый рядный шестицилиндровый дизель мощностью 240 л.с. и выносливым крутящим моментом 925 Нм. Чтобы укротить такую мощь используется полуавтоматическая 12-ступенчатая коробка передач TipMatic, разработанная MAN и обладает раздаточной коробкой с двумя диапазонами и блокировкой переднего дифференциала.

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В автобусе также используется сверхпрочное шасси MAN TGM с параболическими осями с листовой рессорой, которые поставлены на высокопрофильные шины диаметром R20 от Michelin. При этом автобусом легко управлять благодаря гидроусилителю от ZF. Автобус весит 13,5 тонн с ограничениями на переднюю и заднюю ось, равными 6300 кг и 7800 кг соответственно.

Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu Torsus Praetorian Фото: Torsus.eu 1/9

Снаружи используются панели кузова из прочного стекловолокна, которые Torsus называет "чрезвычайно прочным и устойчивым к царапинам" покрытием Line-X военного класса. Есть также дополнительная перекладина для передней и задней части кузова, а также защитная сетка для всех окон.

Torsus Praetorian предназначен для перевозки рабочей силы для горнодобывающей, лесной и нефтегазовой тяжелой промышленности в условиях бездорожья. Также автобус-внедорожник будет полезен в туризме, где в противном случае понадобилась бы небольшая группа внедорожников, чтобы доставить пассажиров по пересеченной местности к достопримечательностям. Конечно, комфорта здесь ждать не стоит, внутри салон получился очень спартанским, но это позитивно отразилось на ценнике, который составляет 150 тысяч долларов.

Напомним, что ранее эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог. Также недавно Nissan создал внедорожник без коробки передач.

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