В древнем манускрипте нашли изображение мастера Йоды

Есть предположение, что герой похож на определенный вид летающих мышей

Мастер Йода. Фото: Memepedia

В библиотеке Великобритании нашли древний манускрипт (XIV век), а в тексте были изображения мастера Йоду из "Звездных воин".

Автором открытия стал Дэмиэн Кемпф, который занимался созданием изображений к собственной книге "Средневековые монстры".

Древний манускрипт facenews

Известный исследователь истории Дэмиэн Кемпф обнаружил находку в манускрипте 1300-1340 годов. Он не может понять, откуда в книге появилось изображение зеленого Йоду.

Внимательный писатель сообщил, что обнаружил существо очень похожее на известного героя "Звездных воин". Откуда древне люди могли узнать о прототипе мастера Йоду, непонятно.

Однако есть предположение, что герой похож на вид летающих мышей, которые внешне схожи с монстром из писания и Йоду. Манускрипт стал декретом священнослужителя Григория IX.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: