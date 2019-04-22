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В Египте обнаружили феноменальную находку: фото

Коридор гробницы эпохи Птолемеев украшен фресками "королевских" цветов и рисунков

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:32
Возраст находки оценивают в более чем 2000 лет
Возраст находки оценивают в более чем 2000 лет
Фото: National Geographic

Археологи неподалеку от города Сохаг обнаружили нетронутую гробницу эпохи Птолемеев. Возраст находки оценивают в более чем 2000 лет. Внутри обнаружены нетронутые мумии, а также ярко раскрашенные настенные росписи, которые удивительного хорошо сохранились, несмотря на возраст.

Погребальный комплекс "помогли" найти черные археологи, которые проводили в районе погребального комплекса незаконные раскопки. Злоумышленников задержали, а специалисты приступили к изучению исторически значимой находки.

В гробнице эпохи Птолемеев было ритуально захоронено более 50 мумий
В гробнице эпохи Птолемеев было ритуально захоронено более 50 мумий
Фото: National Geographic

При детальном изучении выяснилось, что гробница принадлежала высокопоставленному вельможе по имени Туту и его жене, жившие в эпоху Птолемеев. Мумифицировано было только тело мужчины. Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу одной из самых интересных находок: она сохранила яркие краски, и, кроме того, в ней было ритуально захоронено более 50 мумий мышей, кошек и птиц – таких как ибисы, соколы и орлы.

Другая гробница, из Саккары, значительно старше: ей свыше 4000 лет. Была возведена во времена фараона Джедкары Исеси. Здесь в известняковом саркофаге находилась мумия высокопоставленного чиновника по имени Хуви, рядом лежало множество артефактов, а стены, как и в случае гробницы в Сохаге, сверкали "свежими" красками.

Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
Хорошо сохранившаяся гробница из Саккары c хорошо сохранившимися цветными фресками
Фото: National Geographic
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В гробницу ведет небольшой коридор, украшенный фресками "королевских" цветов и рисунков: это встречается только в случаях захоронения царственных особ и приближенных к ним людей. О фараоне Джедкаре Исеси известно не очень много, и обнаружение гробницы человека из его окружения позволяет больше узнать о том времени.

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Расшифровка рисунков продолжается, но ученые уже нашли в южной части погребального комплекса изображение самого Хуви. Он сидит за столом с подношениями, список которых приведен на восточной стене.

Смотрите также сюжет о том, как Херсон страдает от настоящего расхитителя гробниц:

Напомним, что ранее была раскрыта невероятная тайна египетской мумии, результат подробного изучения которой шокировал ученых. Также ранее в Украине была найдена загадочная могила влюбленных.

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Источник: National Geographic
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